október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emelkedett az esetek száma

54 perce

„Ez velem nem történhet meg!” – egyre több fiatal nőnél diagnosztizálnak mellrákot

Címkék#mammográfiás#ráktípus#világnap#mellrák

Az elmúlt években egyre több 50 év alatti nőnél diagnosztizáltak emlőrákot – derül ki az MSD Pharma legfrissebb elemzéséből, amelyet kedden ismertettek a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón. A szakemberek szerint a fiatalabb korosztályban különösen aggasztó a mellrák esetszámának növekedése.

Keszán-Dopita Tünde

Az adatok azt mutatják, hogy a 30–39 éves nők körében is egyre gyakrabban fordul elő a betegség, míg a 40–49 éveseknél az elmúlt évtizedben látványosan emelkedett az új mellrák esetek száma. – írja közleményében az MTI.

mellrák
A magyar mellrák betegek túlélési esélyei a közép-kelet-európai régióban kiemelkedőnek számítanak. Forrás: Getty images Fotó: Liudmila Chernetska

Agresszívabb mellrák formák a fiatalabbaknál

Az Egészség Hídja Összefogás az Egészségért a Mellrák Ellen Egyesület és az MSD közös rendezvényén Kiss Zoltán, az MSD adatkutatási vezetője elmondta, a mellrák a leggyakrabban diagnosztizált ráktípus a nők körében a világban és Magyarországon is.

Hozzátette, hogy a magyar betegek túlélési esélyei a közép-kelet-európai régióban kiemelkedőnek számítanak. Az elmúlt tíz évben jelentősen javult az ötéves túlélési arány: összességében 74 százalék, míg a 40–49 éves korosztályban már 89 százalék.

A kutatás rámutatott: a fiatal nők esetében gyakrabban fordul elő a tripla negatív mellrák, amely az egyik legagresszívebb altípus. A szakemberek szerint éppen ezért fontos, hogy a fiatalabbak is tisztában legyenek az önvizsgálat jelentőségével, és ne halogassák a kivizsgálást.

Vajon a 40 év feletti nők járnának szűrésre?

Dank Magdolna, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója kiemelte: a túlsúly, a genetikai hajlam, a hormonális hatások és az alkoholfogyasztás mind hatással lehetnek a daganatos elváltozások kialakulására.

A kutatás eredményeképpen, szakmai javaslat formájában vetették fel, hogy érdemes lenne 40 éves kortól biztosítani a rendszeres mammográfiás szűrést a nők számára, hiszen a korai felismerés sok esetben életet menthet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu