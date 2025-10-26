október 26., vasárnap

Előadás

1 órája

Megállt az idő a színpadon – Az elátkozott időről meséltek a zalaegerszegi hastáncosok (galéria)

Címkék#Ezer Rózsa Kert#Al-Ahram Hastánccsoport#hastánc#Nasreen Hastánc Stúdió

Varázslatos hangulat lengte be szombat este a Keresztury Dezső VMK színháztermét, ahol a Nasreen Hastánc Stúdió immár 18. alkalommal rendezte meg éves gáláját. Az idei előadás címe, „Az elátkozott idő” különleges történetet mesélt el: Sahira, az idő asszonya megállította az időt, hogy az emberiség újra megtanuljon a pillanatban élni.

Jóna István
Ezer Rózsa Kertje profi formáció

Fotó: Jóna István

A látványos hastáncjátékban fény, mozdulat és zene fonódott össze, miközben a közönség úgy érezhette, valóban megállt az idő. A Nasreen Hastánc Stúdió növendékei – a Tündérliliomok, Lilya duó, Csillagfürt, Holdviolák, Nárciszok, Cseresznyevirágok és a Jázmin csoport – egyaránt színpadra léptek, mellettük a profi formáció, az Ezer Rózsa Kertje is, amely az elmúlt években hazai és nemzetközi versenyeken számos aranyérmet szerzett.

Csoportos koreográfia az est fináléjában 
Fotó: Jóna István

A gálán vendégként szerepelt a sümegi Al-Ahram Hastánccsoport is, akik tizenhat éve színesítik városuk kulturális életét. A stúdió alapítója és művészeti vezetője, Nemesházi Betti – művésznevén Nasreen – elmondta:

– Huszonegy éve működik a táncstúdió. Az utóbbi években már nem pusztán táncokat mutatunk be, hanem meséket dolgozunk fel. Az Elátkozott idő saját történetünk, amelyet a modern, rohanó élet ihletett: arról szól, hogy időnként meg kell állnunk, és újra meg kell tanulnunk megélni a pillanatot.

Nemesházi Bernadett szerint a hastánc továbbra is népszerű: – Vannak, akik már a kezdetek óta velünk vannak, és minden évben új kezdőcsoportot indítunk. Idén a Csillagfürtök először léptek színpadra. Akik szeretnék megélni a nőiességüket, vagy olyan táncot keresnek, ahol nem kell partner, azok számára a hastánc ideális választás.

A tánciskola életét a heti órák mellett táborok, versenyek és workshopok is színesítik. A felkészítést Horváth Eszter és Bödör Alexandra vezeti.

– Hatalmas öröm számomra, hogy a stúdió ma is él és fejlődik, ez azt jelenti, hogy sikerült Zalaegerszegen egy igazi női közösséget létrehoznunk – tette hozzá Nasreen.

A közönség vastapssal jutalmazta a produkciót, amely nemcsak táncelőadás, hanem igazi lélekutazás volt – a női szépség, az érzelem és az idő varázslatos ünnepe.

Nasreen Hastánc Gála Zalaegerszegen

Fotók: Jóna István

 

 

