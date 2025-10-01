Ezt a hibát sokan elkövetik - így szedd helyesen a magnéziumot!

Valami nem stimmel. Szeded a magnéziumot, mégis görcsölsz, fáradt vagy, és az alvás sem az igazi. Lehet, hogy nem a mennyiséggel van a gond, hanem valamivel egészen mással. A magnézium szedése lehet a hibás ezekért, de semmi pánik! A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád.

A magnézium szedése során az időzítés a legfontosabb.

Fotó: Africa Studio / Forrás: Shutterstock

Magnézium szedése: Így a leghatékonyabb

Nem mindegy az időzítés. Ahhoz, hogy a magnézium optimálisan szívódjon fel, ajánlott étkezés közben vagy közvetlenül utána bevenni. Ez mérsékli az esetleges emésztési panaszokat, és segíti az ásványi anyag felszívódását.

Estefelé különösen jó az időzítés. Ha lefekvés előtt 1‑2 órával szeded, segíthet az izmok ellazításában és a nyugodtabb alvásban.

Az alkohol és a koffein akadályozza a magnézium felszívódását, továbbá segíti annak kiürülését a szervezetből.

Kombináljuk vitaminokkal! A B6-vitamin és a D-vitamin nagyon jók lehetnek, hiszen ezek együttműködése segíti, hogy a magnézium hatékonyan tudjon hasznosulni.

Fontos figyelni az ideális adag megtartására

Általában a felnőtteknek napi 300‑400 mg magnézium bevitele ajánlott, de ez a határ változhat attól függően, hogy mennyire aktív az életmódjuk, mennyi stressz éri őket, vagy ha valaki várandós. Fontos, hogy az orvossal vagy gyógyszerésszel konzultáljunk, ha bizonytalanok vagyunk, mert túl a sok magnézium is okozhat gondokat. Bizonyos mennyiség felett mérgezéses tünetek léphetnek fel.