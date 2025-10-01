október 1., szerda

Malvin névnap

+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tippek a hatékony felszívódáshoz

55 perce

Ezt a hibát sokan elkövetik - így szedd helyesen a magnéziumot!

Címkék#magnézium#vitamin#egészség#ásványi anyag#életmód

Támogatja az idegrendszer működését, az izmok ellazulását, hozzájárul a szív egészségéhez, és segít feldolgozni a stresszt is - feltéve, ha jól használjuk. A magnézium szedése során többen beleesnek olyan apró hibákba, amelyek miatt az ásványi anyag nem tud hatékonyan felszívódni. Mutatjuk a helyes szedési módot!

Zaol.hu

Valami nem stimmel. Szeded a magnéziumot, mégis görcsölsz, fáradt vagy, és az alvás sem az igazi. Lehet, hogy nem a mennyiséggel van a gond, hanem valamivel egészen mással. A magnézium szedése lehet a hibás ezekért, de semmi pánik! A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád.

A magnézium szedése során az időzítés a legfontosabb.
A magnézium szedése során az időzítés a legfontosabb.
Fotó: Africa Studio / Forrás:  Shutterstock

Magnézium szedése: Így a leghatékonyabb

  • Nem mindegy az időzítés. Ahhoz, hogy a magnézium optimálisan szívódjon fel, ajánlott étkezés közben vagy közvetlenül utána bevenni. Ez mérsékli az esetleges emésztési panaszokat, és segíti az ásványi anyag felszívódását.
  • Estefelé különösen jó az időzítés. Ha lefekvés előtt 1‑2 órával szeded, segíthet az izmok ellazításában és a nyugodtabb alvásban.
  • Az alkohol és a koffein akadályozza a magnézium felszívódását, továbbá segíti annak kiürülését a szervezetből.
  • Kombináljuk vitaminokkal! A B6-vitamin és a D-vitamin nagyon jók lehetnek, hiszen ezek együttműködése segíti, hogy a magnézium hatékonyan tudjon hasznosulni.

Fontos figyelni az ideális adag megtartására

Általában a felnőtteknek napi 300‑400 mg magnézium bevitele ajánlott, de ez a határ változhat attól függően, hogy mennyire aktív az életmódjuk, mennyi stressz éri őket, vagy ha valaki várandós. Fontos, hogy az orvossal vagy gyógyszerésszel konzultáljunk, ha bizonytalanok vagyunk, mert túl a sok magnézium is okozhat gondokat. Bizonyos mennyiség felett mérgezéses tünetek léphetnek fel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu