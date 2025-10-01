55 perce
Ezt a hibát sokan elkövetik - így szedd helyesen a magnéziumot!
Támogatja az idegrendszer működését, az izmok ellazulását, hozzájárul a szív egészségéhez, és segít feldolgozni a stresszt is - feltéve, ha jól használjuk. A magnézium szedése során többen beleesnek olyan apró hibákba, amelyek miatt az ásványi anyag nem tud hatékonyan felszívódni. Mutatjuk a helyes szedési módot!
Valami nem stimmel. Szeded a magnéziumot, mégis görcsölsz, fáradt vagy, és az alvás sem az igazi. Lehet, hogy nem a mennyiséggel van a gond, hanem valamivel egészen mással. A magnézium szedése lehet a hibás ezekért, de semmi pánik! A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád.
Magnézium szedése: Így a leghatékonyabb
- Nem mindegy az időzítés. Ahhoz, hogy a magnézium optimálisan szívódjon fel, ajánlott étkezés közben vagy közvetlenül utána bevenni. Ez mérsékli az esetleges emésztési panaszokat, és segíti az ásványi anyag felszívódását.
- Estefelé különösen jó az időzítés. Ha lefekvés előtt 1‑2 órával szeded, segíthet az izmok ellazításában és a nyugodtabb alvásban.
- Az alkohol és a koffein akadályozza a magnézium felszívódását, továbbá segíti annak kiürülését a szervezetből.
- Kombináljuk vitaminokkal! A B6-vitamin és a D-vitamin nagyon jók lehetnek, hiszen ezek együttműködése segíti, hogy a magnézium hatékonyan tudjon hasznosulni.
Fontos figyelni az ideális adag megtartására
Általában a felnőtteknek napi 300‑400 mg magnézium bevitele ajánlott, de ez a határ változhat attól függően, hogy mennyire aktív az életmódjuk, mennyi stressz éri őket, vagy ha valaki várandós. Fontos, hogy az orvossal vagy gyógyszerésszel konzultáljunk, ha bizonytalanok vagyunk, mert túl a sok magnézium is okozhat gondokat. Bizonyos mennyiség felett mérgezéses tünetek léphetnek fel.