október 14., kedd

Helén névnap

15°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ha kevés a fény

1 órája

Nem kell ablakot vágni ahhoz, hogy világosabbá tegyünk nappalinkat a téli hónapokra – Íme 4+1 tipp

Címkék#függöny#bútorzat#trükk#fény

Hamarosan óraátállítás lesz, attól kezdődően rövidülnek csak igazán a nappalok. A lakásunkba is egyre kevesebb természetes fény érkezik, hiába kapcsoljuk fel a villanyt, az már nem az igazi. Viszont léteznek lakberendezési trükkök, amelyekkel világosabbá tehetjük nappalinkat.

Antal Lívia

A nappali a lakás központja, itt tartózkodunk a legtöbbet. Ha fekvése miatt kicsi és sötét, egyre nyomasztóbb érzés nehezedhet ránk, ahogy rövidülnek a nappalok a tél felé haladva. Vágyunk a fényre, amit szerencsére kis befektetést igénylő lakberendezési trükkök segítségével becsempészhetünk nappalinkba.

Lakberendezési trükkök: Gerencsér Eszter: télen a világos és pasztelles színű lakástextíliákkal tehetjük világosabbá nappalinkat.
Lakberendezési trükkök télre. Gerencsér Eszter lakberendező azt tanácsolja, hogy világos és pasztelles színű lakástextíliákkal tehetjük világosabbá nappalinkat az őszi, téli hónapokban.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Lakberendezési trükkök, hogy behozzuk a természetes fényt

Nem kell ablakot vágni a falban ahhoz, hogy világosabbá tegyünk nappalinkat az őszi, téli hónapokra. A gyenge fényű helyiségekben, nappalikban a világos színű lakástextilek jó megoldásnak bizonyulnak, mert világossá teszik és tágítják a teret, mondta érdeklődésünkre Gerencsér Eszter lakberendező, a zalaegerszegi Dizájn Függöny- és Lakásdekoráció üzletvezetője.

Kezdjük mindjárt a függönnyel!

A függönyök sokkal több szerepet töltenek be otthonunkban, mint pusztán az ablakok eltakarása. Alapvetően a lakberendezés elengedhetetlen részei, melyek egyszerre szolgálnak esztétikai és funkcionális célokat. Télen érdemes vékony szövésű, fehér, fényáteresztő függönyt feltenni, mert jól átengedni a fényt, de megakadályozza a közvetlen belátást. A függöny legősibb funkciója, hogy megvédjen a kíváncsi tekintetektől és intimitást biztosítson, különösen sötétedés után. Léteznek olyan világos színű sötétítő függönyök, amelyek előnyeit nappal és este is élvezhetjük. A speciális blackout függönyök fókuszpontot adnak nappalinak, ami miatt a tér tágasabbnak érződik. Este meg betöltik szerepüket, hiszen elhúzva kizárják az utca fényét és a kíváncsi tekinteteket.

Lakberendezési trükkök: így lesz világos a nappali télen
A világos színű díszpárnahuzatok és egy pasztelles színű, nagy méretű takaró kiváló egy sötét színű kanapéra, mert nagyobb felületen világosítja meg bútorzatot.
Forrás: piaxabay.com

A világos lakástextíliák nagyszerű lehetőséget kínálnak

A nappali világosabbá tételére télen a lakástextíliák nagyszerű lehetőséget kínálnak, köztük is a világos színűek, mert visszaverik a fényt, ezzel optikailag tágítják és világosítják a teret. Mint ahogy az ünnepekre előveszünk más textíliákat, hogy húsvéti vagy karácsonyi hangulatot csempésszünk be a lakásba, ezt a nyár és a tél esetében is megtehetjük, érzékeltetve a két nagy évszakváltást, tanácsolta a szakember. 

Díszpárnák – csak a huzatot kell cserélni 

Miután a díszpárnahuzatokat időnként ki kell mosni, így cserélésük nem okozhat nagy gondot. 

  • Őszre, télre vegyük elő a világos, pasztell színű (rózsaszín, menta zöld, halványkék) huzatokat, 
  • vagy az élénkebb, melegebb színűket (mustársárga, korallos tónusok, türkiz), amelyek megtörik a téli szürkeséget. 

A fehér, világosszürke, bézs is jó lehet. Színben, mintázatban széles a kínálat, így könnyen tudunk a szezonhoz illő díszpárnahuzatot választani. 

Ágytakaró – Kanapétakaró

Az ágy- és kanapétakarók esetében is széles a választék. Válasszunk pasztelles színű, nagy méretű takarót a kanapéra vagy a fotelre, ami nagyobb felületen világosítja a bútorzatot, főleg, ha annak színük sötét. A világos bézs, krémszín, elefántcsont színek támogatnak ebben bennünk. A téli, sötétebb napokon a legfontosabb szempont, hogy a textíliák világos színűek legyenek, mivel visszaverik a fényt és vizuálisan tágítják a teret nappalinkban, mondta Gerencsér Eszter.

Lakberendezési trükkök: így lesz világos a nappali télen
A tükrök kiváló eszközök arra, hogy világosítsák és optikailag megnöveljék a teret.
Forrás:  pixabay.com

Az egyik legrégebbi lakberendezési trükk

A tükrök kiváló eszközök arra, hogy optikailag megnöveljék a teret, több fényt juttassanak a helyiségbe, és mélységérzetet teremtsenek. Legideálisabb ablakkal szembeni falra helyezni egy nagy méretű tükröt, megkétszerezi a természetes fényt, mivel a beáramló fényt visszaveri a helyiségbe. Ráadásul megnyitja a teret, és azt az illúziót kelti, mintha nappalink nagyobb lenne és lenne még egy ablaka. Egy nagy, világos színű szőnyeg jelentős felületet borít be, így nagyon hatékonyan világosítja a padlót és a teljes teret. Így szőnyeget is cserélhetünk télre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu