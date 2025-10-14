1 órája
Nem kell ablakot vágni ahhoz, hogy világosabbá tegyünk nappalinkat a téli hónapokra – Íme 4+1 tipp
Hamarosan óraátállítás lesz, attól kezdődően rövidülnek csak igazán a nappalok. A lakásunkba is egyre kevesebb természetes fény érkezik, hiába kapcsoljuk fel a villanyt, az már nem az igazi. Viszont léteznek lakberendezési trükkök, amelyekkel világosabbá tehetjük nappalinkat.
A nappali a lakás központja, itt tartózkodunk a legtöbbet. Ha fekvése miatt kicsi és sötét, egyre nyomasztóbb érzés nehezedhet ránk, ahogy rövidülnek a nappalok a tél felé haladva. Vágyunk a fényre, amit szerencsére kis befektetést igénylő lakberendezési trükkök segítségével becsempészhetünk nappalinkba.
Lakberendezési trükkök, hogy behozzuk a természetes fényt
Nem kell ablakot vágni a falban ahhoz, hogy világosabbá tegyünk nappalinkat az őszi, téli hónapokra. A gyenge fényű helyiségekben, nappalikban a világos színű lakástextilek jó megoldásnak bizonyulnak, mert világossá teszik és tágítják a teret, mondta érdeklődésünkre Gerencsér Eszter lakberendező, a zalaegerszegi Dizájn Függöny- és Lakásdekoráció üzletvezetője.
Kezdjük mindjárt a függönnyel!
A függönyök sokkal több szerepet töltenek be otthonunkban, mint pusztán az ablakok eltakarása. Alapvetően a lakberendezés elengedhetetlen részei, melyek egyszerre szolgálnak esztétikai és funkcionális célokat. Télen érdemes vékony szövésű, fehér, fényáteresztő függönyt feltenni, mert jól átengedni a fényt, de megakadályozza a közvetlen belátást. A függöny legősibb funkciója, hogy megvédjen a kíváncsi tekintetektől és intimitást biztosítson, különösen sötétedés után. Léteznek olyan világos színű sötétítő függönyök, amelyek előnyeit nappal és este is élvezhetjük. A speciális blackout függönyök fókuszpontot adnak nappalinak, ami miatt a tér tágasabbnak érződik. Este meg betöltik szerepüket, hiszen elhúzva kizárják az utca fényét és a kíváncsi tekinteteket.
A világos lakástextíliák nagyszerű lehetőséget kínálnak
A nappali világosabbá tételére télen a lakástextíliák nagyszerű lehetőséget kínálnak, köztük is a világos színűek, mert visszaverik a fényt, ezzel optikailag tágítják és világosítják a teret. Mint ahogy az ünnepekre előveszünk más textíliákat, hogy húsvéti vagy karácsonyi hangulatot csempésszünk be a lakásba, ezt a nyár és a tél esetében is megtehetjük, érzékeltetve a két nagy évszakváltást, tanácsolta a szakember.
Díszpárnák – csak a huzatot kell cserélni
Miután a díszpárnahuzatokat időnként ki kell mosni, így cserélésük nem okozhat nagy gondot.
- Őszre, télre vegyük elő a világos, pasztell színű (rózsaszín, menta zöld, halványkék) huzatokat,
- vagy az élénkebb, melegebb színűket (mustársárga, korallos tónusok, türkiz), amelyek megtörik a téli szürkeséget.
A fehér, világosszürke, bézs is jó lehet. Színben, mintázatban széles a kínálat, így könnyen tudunk a szezonhoz illő díszpárnahuzatot választani.
Ágytakaró – Kanapétakaró
Az ágy- és kanapétakarók esetében is széles a választék. Válasszunk pasztelles színű, nagy méretű takarót a kanapéra vagy a fotelre, ami nagyobb felületen világosítja a bútorzatot, főleg, ha annak színük sötét. A világos bézs, krémszín, elefántcsont színek támogatnak ebben bennünk. A téli, sötétebb napokon a legfontosabb szempont, hogy a textíliák világos színűek legyenek, mivel visszaverik a fényt és vizuálisan tágítják a teret nappalinkban, mondta Gerencsér Eszter.
Az egyik legrégebbi lakberendezési trükk
A tükrök kiváló eszközök arra, hogy optikailag megnöveljék a teret, több fényt juttassanak a helyiségbe, és mélységérzetet teremtsenek. Legideálisabb ablakkal szembeni falra helyezni egy nagy méretű tükröt, megkétszerezi a természetes fényt, mivel a beáramló fényt visszaveri a helyiségbe. Ráadásul megnyitja a teret, és azt az illúziót kelti, mintha nappalink nagyobb lenne és lenne még egy ablaka. Egy nagy, világos színű szőnyeg jelentős felületet borít be, így nagyon hatékonyan világosítja a padlót és a teljes teret. Így szőnyeget is cserélhetünk télre.