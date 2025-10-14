Nem kell ablakot vágni ahhoz, hogy világosabbá tegyünk nappalinkat a téli hónapokra – Íme 4+1 tipp

A nappali a lakás központja, itt tartózkodunk a legtöbbet. Ha fekvése miatt kicsi és sötét, egyre nyomasztóbb érzés nehezedhet ránk, ahogy rövidülnek a nappalok a tél felé haladva. Vágyunk a fényre, amit szerencsére kis befektetést igénylő lakberendezési trükkök segítségével becsempészhetünk nappalinkba.

Lakberendezési trükkök télre. Gerencsér Eszter lakberendező azt tanácsolja, hogy világos és pasztelles színű lakástextíliákkal tehetjük világosabbá nappalinkat az őszi, téli hónapokban.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Lakberendezési trükkök, hogy behozzuk a természetes fényt

Nem kell ablakot vágni a falban ahhoz, hogy világosabbá tegyünk nappalinkat az őszi, téli hónapokra. A gyenge fényű helyiségekben, nappalikban a világos színű lakástextilek jó megoldásnak bizonyulnak, mert világossá teszik és tágítják a teret, mondta érdeklődésünkre Gerencsér Eszter lakberendező, a zalaegerszegi Dizájn Függöny- és Lakásdekoráció üzletvezetője.

Kezdjük mindjárt a függönnyel!

A függönyök sokkal több szerepet töltenek be otthonunkban, mint pusztán az ablakok eltakarása. Alapvetően a lakberendezés elengedhetetlen részei, melyek egyszerre szolgálnak esztétikai és funkcionális célokat. Télen érdemes vékony szövésű, fehér, fényáteresztő függönyt feltenni, mert jól átengedni a fényt, de megakadályozza a közvetlen belátást. A függöny legősibb funkciója, hogy megvédjen a kíváncsi tekintetektől és intimitást biztosítson, különösen sötétedés után. Léteznek olyan világos színű sötétítő függönyök, amelyek előnyeit nappal és este is élvezhetjük. A speciális blackout függönyök fókuszpontot adnak nappalinak, ami miatt a tér tágasabbnak érződik. Este meg betöltik szerepüket, hiszen elhúzva kizárják az utca fényét és a kíváncsi tekinteteket.

A világos színű díszpárnahuzatok és egy pasztelles színű, nagy méretű takaró kiváló egy sötét színű kanapéra, mert nagyobb felületen világosítja meg bútorzatot.

Forrás: piaxabay.com

A világos lakástextíliák nagyszerű lehetőséget kínálnak

A nappali világosabbá tételére télen a lakástextíliák nagyszerű lehetőséget kínálnak, köztük is a világos színűek, mert visszaverik a fényt, ezzel optikailag tágítják és világosítják a teret. Mint ahogy az ünnepekre előveszünk más textíliákat, hogy húsvéti vagy karácsonyi hangulatot csempésszünk be a lakásba, ezt a nyár és a tél esetében is megtehetjük, érzékeltetve a két nagy évszakváltást, tanácsolta a szakember.

Díszpárnák – csak a huzatot kell cserélni

Miután a díszpárnahuzatokat időnként ki kell mosni, így cserélésük nem okozhat nagy gondot.

Őszre, télre vegyük elő a világos, pasztell színű (rózsaszín, menta zöld, halványkék) huzatokat,

vagy az élénkebb, melegebb színűket (mustársárga, korallos tónusok, türkiz), amelyek megtörik a téli szürkeséget.

A fehér, világosszürke, bézs is jó lehet. Színben, mintázatban széles a kínálat, így könnyen tudunk a szezonhoz illő díszpárnahuzatot választani.