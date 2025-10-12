44 perce
Titkos udvarok, presszók és városi legendák – újra Kultúr-Kocsmatúra Zalaegerszegen (képgaléria)
Szombaton harmadik alkalommal rendezték meg a Zalaegerszegi Kultúr-Kocsmatúrát, amely ezúttal is igazi városi felfedezőtúrává alakította a délutánt. A Változatosságok és változások alcímet viselő különleges sétát a zalaegerszegi születésű Csanádi Tibor Ulu, a Kocsmaturista, valamint Tódor Tamás, a Zalaegerszegi Tourinform Iroda megállíthatatlan sétavezetője vezette. A páros ismét a vendéglátás, a várostörténet és a közösségi élmény metszéspontjába invitálta a résztvevőket.
– Amikor a Tourinform irodával elkezdtünk gondolkodni azon, hogy legyen Zalaegerszegen is saját Kultúr-Kocsmatúra sorozat, hat útvonalat vázoltam fel – mesélte Csanádi Tibor. – Azóta ezek megmaradtak, és most a harmadikat választották ki, hogy újabb ikonikus helyeket ismerhessünk meg – tette hozzá.
Az idei séta útvonala a belváros kevésbé ismert és ismertebb, de annál karakteresebb helyszíneit fűzte fel egy hangulatos, gyalogosan bejárható körre. A szervezők célja, hogy a kocsmákat és presszókat ne csupán italozóhelyként, hanem a helyi kultúra és közösségi élet lenyomataiként mutassák be.
– Mindig figyelek arra, hogy a helyszínek ne csak izgalmasak, hanem logikusan egymás után bejárhatók is legyenek – mondta Ulu. – A mostani túrán is mindegyik megálló különleges valamiben: történetben, hangulatban vagy egyszerűen csak abban, hogy olyat mutat, amit máshol nem találnánk.
A program első „főszereplője” az Othello Drinkbár volt, amely a város egyik legeldugottabb vendéglátóhelyeként igazi különlegesség.
– Szerintem európai szinten is ritkaság – jegyezte meg Csanádi Tibor. – Utcafrontja nincs, csak hátsó udvarokból, parkolókból lehet megközelíteni. Olyan, mintha egy titkos beavatottak klubja lenne.
A kocsmaállomások között Tódor Tamás helytörténeti és vendéglátástörténeti érdekességekkel színesítette a sétát, míg Ulu humoros, anekdotákkal teli történetei életre keltették Zalaegerszeg régi kocsmáit és legendás figuráit. A résztvevők így nemcsak italokat, hanem történeteket és hangulatokat is kóstolhattak – igazi időutazásként a város szórakozástörténetében.
A második megálló a SaloonZoo volt, a kortárs pincekocsma, amely a fiatalabb generáció kedvelt törzshelye. A ház különleges italajánlatokkal, saját kreációkkal és repoharakkal várta a látogatókat – ezzel a környezettudatosságot is beépítve a programba. A SaloonZoo humoros italnevei, mint a „Veszett kutya” vagy a „Bagonyai fröccs”, a közösség jókedvét tükrözték.
A harmadik állomás, a Sugar Café & Juice Bar már egészen más hangulatot képviselt: modern, fiatalos, kávé- és koktélkultúrában erős hely. A házigazdák itt kürtőskalácsos forrócsokival és narancsos-fahéjas Margaritával lepték meg a túrázókat – édes és illatos pihenőhelyet kínálva a délután közepén.
A séta negyedik állomása a Belga Étterem és Söröző volt, ahol az elegancia és a vendégszeretet találkozott. A résztvevők különleges sörajánlatokat és welcome pálinkát is kóstolhattak, miközben a Belga letisztult, barátságos atmoszférája méltó zárása volt a túra komolyabb gasztronómiai részének.
Az ötödik, záró állomás a Dolce Vita volt, amely a klasszikus presszók világát idézte meg. A hosszú évek óta működő, városi törzshely nappal kávézóként, este pedig beszélgetős itatóként várja vendégeit. A nosztalgikus hangulat, a közvetlen kiszolgálás és az ismerős arcok miatt a Dolce Vita sokak számára maga a zalaegerszegi életérzés.
A Kultúr-Kocsmatúra egyik visszatérő vendége, a budapesti Berczeli Ádám is csatlakozott a programhoz, akinek hobbija, hogy bejárja Magyarország kocsmáit.
– 182 településen jártam már kocsmában, és Zalaegerszeg az egyik kedvencem – mondta. – Tetszik, hogy itt nemcsak a belvárosban, hanem a városrészekben is pezseg az élet.
Ádám célja, hogy Magyarország mind a 3155 települését bejárja, és mindenhol megismerje a helyi közösségeket. – Vannak, akik Európát járják, én Magyarországot szeretném feltérképezni. Kocsmákat, múzeumokat, mozikat, mindent, ami kulturális élményt ad – tette hozzá.
A túra résztvevői nemcsak helyeket, hanem embereket, történeteket és hangulatokat is megismerhettek – ahogy Ulu fogalmazott: - Ezekben a kocsmákban nemcsak ital, hanem történet, közösség és kultúra is vár.
Kultúr-kocsmatúraFotók: Jóna István