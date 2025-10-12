Titkos udvarok, presszók és városi legendák – újra Kultúr-Kocsmatúra Zalaegerszegen (képgaléria)

– Amikor a Tourinform irodával elkezdtünk gondolkodni azon, hogy legyen Zalaegerszegen is saját Kultúr-Kocsmatúra sorozat, hat útvonalat vázoltam fel – mesélte Csanádi Tibor. – Azóta ezek megmaradtak, és most a harmadikat választották ki, hogy újabb ikonikus helyeket ismerhessünk meg – tette hozzá.

A kocsmatúra vezetői, Tódor Tamás és Csanádi Tibor Ulu

Fotó: Jóna István

Az idei séta útvonala a belváros kevésbé ismert és ismertebb, de annál karakteresebb helyszíneit fűzte fel egy hangulatos, gyalogosan bejárható körre. A szervezők célja, hogy a kocsmákat és presszókat ne csupán italozóhelyként, hanem a helyi kultúra és közösségi élet lenyomataiként mutassák be.

– Mindig figyelek arra, hogy a helyszínek ne csak izgalmasak, hanem logikusan egymás után bejárhatók is legyenek – mondta Ulu. – A mostani túrán is mindegyik megálló különleges valamiben: történetben, hangulatban vagy egyszerűen csak abban, hogy olyat mutat, amit máshol nem találnánk.

A program első „főszereplője” az Othello Drinkbár volt, amely a város egyik legeldugottabb vendéglátóhelyeként igazi különlegesség.

– Szerintem európai szinten is ritkaság – jegyezte meg Csanádi Tibor. – Utcafrontja nincs, csak hátsó udvarokból, parkolókból lehet megközelíteni. Olyan, mintha egy titkos beavatottak klubja lenne.

A budapesti Berczeli Ádám, mellette a Kocsmaturista

Fotó: Jóna István

A kocsmaállomások között Tódor Tamás helytörténeti és vendéglátástörténeti érdekességekkel színesítette a sétát, míg Ulu humoros, anekdotákkal teli történetei életre keltették Zalaegerszeg régi kocsmáit és legendás figuráit. A résztvevők így nemcsak italokat, hanem történeteket és hangulatokat is kóstolhattak – igazi időutazásként a város szórakozástörténetében.

A második megálló a SaloonZoo volt, a kortárs pincekocsma, amely a fiatalabb generáció kedvelt törzshelye. A ház különleges italajánlatokkal, saját kreációkkal és repoharakkal várta a látogatókat – ezzel a környezettudatosságot is beépítve a programba. A SaloonZoo humoros italnevei, mint a „Veszett kutya” vagy a „Bagonyai fröccs”, a közösség jókedvét tükrözték.

A Zalai Hírlap naptára egykor minden kocsma falán ott volt

Fotó: Jóna István

A harmadik állomás, a Sugar Café & Juice Bar már egészen más hangulatot képviselt: modern, fiatalos, kávé- és koktélkultúrában erős hely. A házigazdák itt kürtőskalácsos forrócsokival és narancsos-fahéjas Margaritával lepték meg a túrázókat – édes és illatos pihenőhelyet kínálva a délután közepén.