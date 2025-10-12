október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+19
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ahol minden pohárhoz történet jár

22 perce

Titkos udvarok, presszók és városi legendák – újra Kultúr-Kocsmatúra Zalaegerszegen (képgaléria)

Címkék#program#Kultúr-Kocsmatúra#Zalaegerszeg

Szombaton harmadik alkalommal rendezték meg a Zalaegerszegi Kultúr-Kocsmatúrát, amely ezúttal is igazi városi felfedezőtúrává alakította a délutánt. A Változatosságok és változások alcímet viselő különleges sétát a zalaegerszegi születésű Csanádi Tibor Ulu, a Kocsmaturista, valamint Tódor Tamás, a Zalaegerszegi Tourinform Iroda megállíthatatlan sétavezetője vezette. A páros ismét a vendéglátás, a várostörténet és a közösségi élmény metszéspontjába invitálta a résztvevőket.

Jóna István

– Amikor a Tourinform irodával elkezdtünk gondolkodni azon, hogy legyen Zalaegerszegen is saját Kultúr-Kocsmatúra sorozat, hat útvonalat vázoltam fel – mesélte Csanádi Tibor. – Azóta ezek megmaradtak, és most a harmadikat választották ki, hogy újabb ikonikus helyeket ismerhessünk meg – tette hozzá.

A kocsmatúra vezetői, Tódor Tamás és Csanádi Tibor Ulu
Fotó: Jóna István

Az idei séta útvonala a belváros kevésbé ismert és ismertebb, de annál karakteresebb helyszíneit fűzte fel egy hangulatos, gyalogosan bejárható körre. A szervezők célja, hogy a kocsmákat és presszókat ne csupán italozóhelyként, hanem a helyi kultúra és közösségi élet lenyomataiként mutassák be.
– Mindig figyelek arra, hogy a helyszínek ne csak izgalmasak, hanem logikusan egymás után bejárhatók is legyenek – mondta Ulu. – A mostani túrán is mindegyik megálló különleges valamiben: történetben, hangulatban vagy egyszerűen csak abban, hogy olyat mutat, amit máshol nem találnánk.

A program első „főszereplője” az Othello Drinkbár volt, amely a város egyik legeldugottabb vendéglátóhelyeként igazi különlegesség.
– Szerintem európai szinten is ritkaság – jegyezte meg Csanádi Tibor. – Utcafrontja nincs, csak hátsó udvarokból, parkolókból lehet megközelíteni. Olyan, mintha egy titkos beavatottak klubja lenne.

A budapesti Berczeli Ádám, mellette a Kocsmaturista 
Fotó: Jóna István

A kocsmaállomások között Tódor Tamás helytörténeti és vendéglátástörténeti érdekességekkel színesítette a sétát, míg Ulu humoros, anekdotákkal teli történetei életre keltették Zalaegerszeg régi kocsmáit és legendás figuráit. A résztvevők így nemcsak italokat, hanem történeteket és hangulatokat is kóstolhattak – igazi időutazásként a város szórakozástörténetében.

A második megálló a SaloonZoo volt, a kortárs pincekocsma, amely a fiatalabb generáció kedvelt törzshelye. A ház különleges italajánlatokkal, saját kreációkkal és repoharakkal várta a látogatókat – ezzel a környezettudatosságot is beépítve a programba. A SaloonZoo humoros italnevei, mint a „Veszett kutya” vagy a „Bagonyai fröccs”, a közösség jókedvét tükrözték.

A Zalai Hírlap naptára egykor minden kocsma falán ott volt
Fotó: Jóna István

A harmadik állomás, a Sugar Café & Juice Bar már egészen más hangulatot képviselt: modern, fiatalos, kávé- és koktélkultúrában erős hely. A házigazdák itt kürtőskalácsos forrócsokival és narancsos-fahéjas Margaritával lepték meg a túrázókat – édes és illatos pihenőhelyet kínálva a délután közepén.

A séta negyedik állomása a Belga Étterem és Söröző volt, ahol az elegancia és a vendégszeretet találkozott. A résztvevők különleges sörajánlatokat és welcome pálinkát is kóstolhattak, miközben a Belga letisztult, barátságos atmoszférája méltó zárása volt a túra komolyabb gasztronómiai részének.

Az ötödik, záró állomás a Dolce Vita volt, amely a klasszikus presszók világát idézte meg. A hosszú évek óta működő, városi törzshely nappal kávézóként, este pedig beszélgetős itatóként várja vendégeit. A nosztalgikus hangulat, a közvetlen kiszolgálás és az ismerős arcok miatt a Dolce Vita sokak számára maga a zalaegerszegi életérzés.

Zalaegerszeg, ahol minden pohárhoz történet jár
Fotó: Jóna István

A Kultúr-Kocsmatúra egyik visszatérő vendége, a budapesti Berczeli Ádám is csatlakozott a programhoz, akinek hobbija, hogy bejárja Magyarország kocsmáit.
– 182 településen jártam már kocsmában, és Zalaegerszeg az egyik kedvencem – mondta. – Tetszik, hogy itt nemcsak a belvárosban, hanem a városrészekben is pezseg az élet.

Ádám célja, hogy Magyarország mind a 3155 települését bejárja, és mindenhol megismerje a helyi közösségeket. – Vannak, akik Európát járják, én Magyarországot szeretném feltérképezni. Kocsmákat, múzeumokat, mozikat, mindent, ami kulturális élményt ad – tette hozzá.

A túra résztvevői nemcsak helyeket, hanem embereket, történeteket és hangulatokat is megismerhettek – ahogy Ulu fogalmazott: - Ezekben a kocsmákban nemcsak ital, hanem történet, közösség és kultúra is vár.

Kultúr-kocsmatúra

Fotók: Jóna István

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu