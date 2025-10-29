41 perce
Krizantém mindenszentekre: így marad sokáig szép – szakértői tippek a kertművésztől
Ahogy közeledik mindenszentek és a halottak napja, a virágpiacokon és a kertekben is a krizantém kerül a figyelem középpontjába. A színes, tartós virágok nélkül szinte elképzelhetetlenek ezek az őszi napok. De vajon milyen trükkökkel lehet tovább gyönyörködni a krizantém virágaiban? Erről kérdeztük Németh Benjámint, az „Egy kertművész vlogol” szerzőjét.
Tavaly vásároltam életem első krizantémbokrait. Aprók voltak ugyan a diszkontban vásárolt növények, de mégis csodáltam, ahogy egyre másra nyílnak a virágai. Bevallom, kissé hüledezve néztem, hogy a környékbeli házak kertjeiben mekkora bokrokban nyílt ez a virág. Ám idén megajándékozott a két krizantémbokor, hatalmas félgömbök díszítik a kertet.
A krizantém kedvelt csigacsemege is - sajnos
– A krizantémokat is imádom, mert sokféleképpen lehet variálni a kert többi növénye közé, sőt, egy-egy nagyobb kaspóban csodaszép díszítő dekoráció készíthető belőlük. A Gellénházán lévő templomkertben, amit gondozok, sajnos nincsenek krizantémok, mert túlságosan szeretik őket a spanyolcsigák...” – mondja Németh Benjámin. – Két szezonban is próbáltam ültetni, de mindig leették őket. A saját kertünkben viszont szépen megvannak, mert ott masszívan irtjuk a csigákat – ez az egyik feltétele annak, hogy a növény tartósan megmaradjon.
A kertművész szerint a hosszabb virágzás egyik titka a hajtások visszacsípése: „Nyár elején a hajtások végéből 4–5 centit le kell csípni. Ilyenkor a növény elágazik, több virágszárat nevel, így sokkal dúsabb és virágosabb lesz.” Bár ezt a műveletet idénre már késő elvégezni, érdemes megjegyezni jövőre, ha valaki szeretne igazán látványos krizantémokat.
A zalai agyagosabb talaj sem akadály a krizantémnak – sőt, Benjámin szerint szépen fejlődik rajta, ha kap némi tápanyagutánpótlást.
– Komposzttal és huminsavas lombtrágyával permetezzük, ez segíti a gyökérzetet és ellenállóbbá teszi a növényt. Aki így gondozza, az szárazabb időszakban is szép virágokra számíthat.
Bár a nyár aszályos volt, a szakember szerint a virágosoknál idén is bőséges a választék.
– A nyári forróság igencsak megviselte a növényeket, de mostanra szerencsére szép, egészséges krizantémokat találunk a piacokon – akár cserepes, akár vágott formában.
Mit ültessünk még a temetőbe a krizantémok mellé?
A halottak napi időszakban a krizantémon kívül más növények is szóba jöhetnek.
– Szép dísze lehet a síroknak a csarab (Calluna), de ez az első komolyabb fagyoknál elfagy – figyelmeztet Németh Benjámin. – Egy-egy kis örökzölddel, törpe tujákkal vagy árvácskákkal is feldobhatjuk a kompozíciót. A díszkáposzta is gyönyörű, de csak addig, amíg nem jönnek a mínuszok.
Ne vegyünk túlnyílt növényt – és íme egy trükk is
A leggyakoribb hiba, ha túlnyílt krizantémot választunk – ezek hamar elhervadnak, különösen vágott formában. Gyönyörűek, csábítók, de nem tartósak.
Benjámin egy egyszerű, de hatásos trükköt is megosztott: – A vágott virág szárát nem elég ferdén levágni. Érdemes a szár végét kissé összezúzni egy kalapáccsal – így több vizet tud felvenni. Ha a vázába egyetlen csepp tisztítószert is teszünk, az tovább frissen tartja a virágot.
A krizantém tehát nemcsak a temetőben, hanem otthoni őszi dísznövényként is hálás. Aki pedig most ültet, az jövőre már dúsabb, ellenállóbb bokrokat nevelhet – csak ne feledje: a visszacsípés, a jó komposzt és a csigák elleni védelem a siker záloga.
És hogy milyen árakkal csalogatnak bennünket 2025-ben a boltok?
- Cserepes krizantémok már 299 forinttól elérhetők (Penny, 9 cm-es Multiflora)
- Lidl: 499 Ft/db
- Spar: 499 - 1899 Ft/db
- OBI: 369 - 4999 Ft/db
- Oázis kertészet: 590 Ft/db -tól
- Vágott krizantémok ára: 700 – 1000 Ft/szál
Ahogy közelednek a temetői látogatások, a krizantém nemcsak szépségével, hanem tartósságával is hódít. Egy kis odafigyeléssel – a megfelelő gondozással, akár heteken át gyönyörködhetünk a virágokban.