Krizantém mindenszentekre: így marad sokáig szép – szakértői tippek a kertművésztől

Tavaly vásároltam életem első krizantémbokrait. Aprók voltak ugyan a diszkontban vásárolt növények, de mégis csodáltam, ahogy egyre másra nyílnak a virágai. Bevallom, kissé hüledezve néztem, hogy a környékbeli házak kertjeiben mekkora bokrokban nyílt ez a virág. Ám idén megajándékozott a két krizantémbokor, hatalmas félgömbök díszítik a kertet.

Ahogy közeledik mindenszentek és a halottak napja, a virágpiacokon és a kertekben is a krizantém kerül a figyelem középpontjába.

Fotó: areeya_ann / Forrás: Getty Images

A krizantém kedvelt csigacsemege is - sajnos

– A krizantémokat is imádom, mert sokféleképpen lehet variálni a kert többi növénye közé, sőt, egy-egy nagyobb kaspóban csodaszép díszítő dekoráció készíthető belőlük. A Gellénházán lévő templomkertben, amit gondozok, sajnos nincsenek krizantémok, mert túlságosan szeretik őket a spanyolcsigák...” – mondja Németh Benjámin. – Két szezonban is próbáltam ültetni, de mindig leették őket. A saját kertünkben viszont szépen megvannak, mert ott masszívan irtjuk a csigákat – ez az egyik feltétele annak, hogy a növény tartósan megmaradjon.

A kertművész szerint a hosszabb virágzás egyik titka a hajtások visszacsípése: „Nyár elején a hajtások végéből 4–5 centit le kell csípni. Ilyenkor a növény elágazik, több virágszárat nevel, így sokkal dúsabb és virágosabb lesz.” Bár ezt a műveletet idénre már késő elvégezni, érdemes megjegyezni jövőre, ha valaki szeretne igazán látványos krizantémokat.

A zalai agyagosabb talaj sem akadály a krizantémnak – sőt, Benjámin szerint szépen fejlődik rajta, ha kap némi tápanyagutánpótlást.

– Komposzttal és huminsavas lombtrágyával permetezzük, ez segíti a gyökérzetet és ellenállóbbá teszi a növényt. Aki így gondozza, az szárazabb időszakban is szép virágokra számíthat.

Bár a nyár aszályos volt, a szakember szerint a virágosoknál idén is bőséges a választék.

– A nyári forróság igencsak megviselte a növényeket, de mostanra szerencsére szép, egészséges krizantémokat találunk a piacokon – akár cserepes, akár vágott formában.

Mit ültessünk még a temetőbe a krizantémok mellé?

A halottak napi időszakban a krizantémon kívül más növények is szóba jöhetnek.

– Szép dísze lehet a síroknak a csarab (Calluna), de ez az első komolyabb fagyoknál elfagy – figyelmeztet Németh Benjámin. – Egy-egy kis örökzölddel, törpe tujákkal vagy árvácskákkal is feldobhatjuk a kompozíciót. A díszkáposzta is gyönyörű, de csak addig, amíg nem jönnek a mínuszok.