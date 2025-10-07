október 7., kedd

Közösségi média tiltás

3 órája

Betiltják a TikTok-ot és a Facebook használatát? Ez lesz az első ország az unióban!

Címkék#Pöltl Ákos#Görögországban#tiktok instagram#gyerek#közösségi média

Görögországban hamarosan a szülők felelőssége lesz, hogy betartsák a 15 év alattiak közösségi média használatának korlátozását. A Facebook, a TikTok, az Instagram és az X közösségi média használatát a kiskorú felhasználók elfelejthetik.

Keszán-Dopita Tünde

Görög kormányzati források szerint 2025 októberétől a 15 év alatti gyermekek számára automatikusan blokkolják a közösségi média platformokhoz való hozzáférést, míg a 18 év alattiak számára az online felnőtt tartalmakhoz, valamint a szerencsejáték- és dohánytermék-oldalakhoz való hozzáférés is korlátozott lesz.

közösségi média
Görögországban hamarosan a szülők felelőssége lesz, hogy betartsák a 15 év alattiak közösségi média használatának korlátozását.
Fotó: mediaphotos / Forrás:  Getty Images

Közösségi média tiltás elsőként az EU-ban: kapu helyett "kaput"

Görögország várhatóan az első ország lesz az Európai Unióban, amely közvetlen korlátozásokat vezet be a kiskorúak közösségi hálózatainak használatára. Az új törvényjavaslat célja, hogy megtiltsa a TikTok, Instagram és Facebook használatát a fiataloknak, és az eszközökről érkező regisztrációs kísérleteket automatikusan blokkolja.

A rendszer az állami „Kids Wallet” nevű alkalmazáson keresztül működik, amely összekapcsolja a mobiltelefonokat a görög anyakönyvi nyilvántartással, így ellenőrzi a felhasználó életkorát. Az intézkedés része az iGaming weboldalak automatikus blokkolása, amely megvédi a kiskorúakat a potenciálisan veszélyes weboldalaktól és a káros szokásoktól. A szerencsejáték-oldalak mellett a dohánytermékekkel foglalkozó webhelyek és a közösségi hálózatok is korlátozásra kerülnek a 15 év alatti tinédzserek számára, így csökken az egészségtelen tartalmak hatása a legkiszolgáltatottabb csoportokra.

Tik-tak TikTok

Pöltl Ákos, az MCC Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője szerint; a görög kezdeményezés lényege nem elsősorban a 15 vagy 16 éves korhatár, hanem maga az intézkedés üzenete. Az ausztrál modell, ahol a technológiai platformokra helyezik a felelősséget, teljesen más szemléletet tükröz, hiszen ott a cégeknek kötelezően ki kell dolgozniuk egy életkor-ellenőrző rendszert, külön jogi személyiséggel, és a szabály megszegése esetén akár 50 millió ausztrál dollár büntetésre is számíthatnak.

Ezzel szemben az EU és a görög modell a szülőkre helyezi a felelősséget.

A szülőknek kell telepíteniük és hitelesíteniük az alkalmazást, ami összekapcsolja őket az anyakönyvi nyilvántartással, majd a gyerekek digitális tokenje alapján a platformok engedélyezik vagy blokkolják a hozzáférést. 

Pöltl Ákos rámutatott, hogy ez több problémát is felvet: mi történik, ha a szülő nem telepíti az alkalmazást, vagy ha a platform nem működik együtt? A jogi szabályozás hiányos és a platformok többsége nem is az adott országban rendelkezik jogi képviselettel, így a büntetések behajtása is rendkívül bonyolult lehet.

Politikai marketing – kétséges eredmények?

Nagyon jó a kezdeményezés maga, hogy a gyerekeket védjük, de jelen állapotában még nem arról van szó, hogy valódi tiltásról lenne szó. Inkább egy lehetőséget teremtenek, amelynek megvalósítása az EU-n belül és országonként is kétséges” – foglalta össze a szakértő.

Pöltl Ákos szerint az ausztrál példa azt mutatja, hogy még a technológiai óriásoknál is akadnak nehézségek: a platformok lobbyznak a szabályok módosításáért, és a gyerekek kreatívan találnak kiskapukat a tiltások megkerülésére. Európában ugyanakkor a szabályozás inkább a szülők kezébe helyezi a felelősséget, miközben a nagy techcégek bevételeinek töredékét kellene befektetniük egy működőképes életkor-ellenőrző rendszer kialakításába.

Egy átlagos gyerek, napi szinten átlagban 237 üzenetet kap az okos telefonján”

A szakértő hozzátette, hogy a digitális korlátozások bevezetése gyakran kezdeti ellenállást vált ki a fiatalokból, de hosszú távon pozitív hatással lehet az életminőségükre, hasonlóan az iskolai telefonkorlátozások tapasztalataihoz. „A gyerekek nem mindig tudják magukat szabályozni, ezért a szülői együttműködés elengedhetetlen. A jövőben a mesterséges intelligencia, a VR szemüvegek és a metaversumok további kihívások elé állítják majd a gyermekek érzelmi és mentális egészségét” – figyelmeztetett Pöltl Ákos.

Az Európai Unió hivatalosan is megerősítette, hogy Franciaország, Spanyolország, Dánia és Olaszország már teszteli az EU életkor-ellenőrző rendszerét nemzeti platformokon, de a görög modell megvalósításának részletei továbbra is bizonytalanok.

 

