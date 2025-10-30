A zalai menzák három kedvence az országos döntőben – nézd meg, kikre szavazhatunk!

Elindult a szavazás a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szervezésében megvalósuló „Keressük Magyarország legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakembereit” című pályázatban – írja közleményében az NNGYK.

A program célja, hogy országos elismerésben részesüljenek a közétkeztetés dolgozói: konyhásnénik, szakácsok, élelmezésvezetők és dietetikusok, akik nap mint nap sok ezer gyermek, beteg és idős ember étkeztetéséről gondoskodnak.

Fotó: bowie15 / Forrás: Getty Images

Október 28. és november 19. között bárki leadhatja szavazatát itt – a szavazók között értékes nyereményeket is kisorsolnak.

Akik nap mint nap több száz gyermekről gondoskodnak: közétkeztetés felsőfokon

A közétkeztető cégek és intézmények országszerte több mint 130 kollégát neveztek be a versenyre, akik közül közönségszavazással dől el, kik kapják a „legkedveltebb szakember” címet.

A pályázat nyertesei 200 ezer forint értékű ajándékutalványt kapnak, valamint részt vehetnek egy tankonyhai képzésen is.

A dietetikus kategóriákban emellett egyenként 80.000 Ft értékű különdíjat vehetnek át az MDOSZ jóvoltából.

Három zalai szakember is a jelöltek között

Zala vármegyét idén három, a Vásártér Bt. munkatársaként dolgozó szakember képviseli:

Ács Piroska, a Koncz Dezső Óvoda és Általános Iskola adagolókonyhájának dolgozója, aki különös odafigyeléssel gondoskodik a speciális nevelésű, fogyatékkal élő gyermekek étkeztetéséről.

Hemela Tamás, aki Zalaszentgrót és környéke közétkeztetésében dolgozik, és szakmai igényességével, jókedvével vívta ki kollégái és a gyerekek elismerését.

Katona Andrea, aki szintén Zalaszentgróton végzi lelkiismeretes munkáját, és sokat tesz a minőségi, egészséges étkezésért, valamint a fenntartható közétkeztetés megvalósításáért.

Több mint 130 jelölt közül három zalai szakember is bekerült az országos verseny döntősei közé. A közétkeztetés hétköznapi hőseit most a közönség szavazatai emelhetik reflektorfénybe. Forrás: ZAOL-illusztráció

Szavazzon és nyerjen!

A szavazásban résztvevők között 20 szerencsés szavazó is jutalomban részesül: ők másodmagukkal részt vehetnek az NNGYK tankonyhájában tartott főzőkurzuson, ahol dietetikusok iránymutatásával készíthetnek egészséges finomságokat.

Támogassa Ön is a közétkeztetés kiemelkedő zalai szakembereit!

