Őszi gyümölcs, ami egyszerre véd és kárt is okozhat - vesekő esetén együk vagy ne együk?
A körte a legzamatosabb őszi gyümölcsök egyike, de nemcsak a konyhában kap szerepet – a laborban is gyakran vizsgálják. Kalcium-oxalátot tartalmaz, ami a vesekövek egyik fő alkotóeleme. Mégis: magas almasav- és víztartalma révén épphogy segíthet megelőzni a kőképződést. A vesekő és a körte kapcsolata tehát jóval összetettebb, mint elsőre hinnénk – Zalában pedig a pálinkás változat még mindig ártalmatlannak számít.
A körte a legzamatosabb őszi gyümölcsök egyike, de nemcsak az ízlelőbimbóinkat kápráztatja el. Kalcium-oxalátot tartalmaz, ami a vesekövek egyik fő alkotóeleme – ám magas almasav- és víztartalma miatt épphogy segíthet megelőzni a kőképződést. Mutatjuk, hogyan egyensúlyoz ez a gyümölcs a védelem és a veszély határán. A vesegörcs olyan erős fájdalmat okozhat, amilyet az ember korábban aligha tapasztalt. Ha a vesekő túl nagyra nő, vagy felszínét mikroszkopikus, tűszerű kristályok borítják, akkor a vesetubulusokon és a húgyutak szűk szakaszain áthaladva apró sérüléseket, akár vérzést is okozhat. A körte is tartalmaz kalcium-oxalátot – azt az ásványi vegyületet, amely ezeknek a köveknek az alapja lehet. Pedig mikroszkóp alatt ezek a kristályok kifejezetten szépek.
Mi az a kalcium-oxalát, amit a körte is tartalmaz, és miért fontos?
A kalcium-oxalát egy szervetlen vegyület, amely a vesekövek leggyakoribb alkotóeleme. A vesekövek akkor alakulnak ki, amikor a vizeletben a kalcium és az oxalát koncentrációja meghaladja a feloldódásukhoz szükséges szintet, ami kristályosodáshoz vezet.
A vizeletben található kalcium-oxalát kristályok nem csak az emberi vesekövek leggyakoribb alkotóelemei, hanem képződésük az etilénglikol-mérgezés egyik toxikus hatása is.
A laboratóriumban ezeket a kristályokat leginkább a vizeletben lehet kimutatni. A vizelet üledékét mikroszkóppal vizsgálják, és ezek a kristályok láthatóan ragyognak, valamint rendezetten helyezkednek el: olyan, mintha egy mini csillagmező tárulna fel előttünk, csak épp a vizeletben rejtőzve.
Hogyan jelenhet meg a növényekben?
A kalcium-oxalát nemcsak az emberi szervezetben, hanem a növényekben is előfordul. Több mint ezer növénynemzetségben azonosították: a sóskában, a rebarbarában, a kurkumában, a kiviben, a teában és a körtében is. A növények számára ezek a kristályok védelmi szerepet töltenek be, segítik a kalciumfelesleg megkötését, és távol tartják a kártevőket.
Hogyan lesz belőle vesekő – és mit tehetünk ellene?
A vesekövek kialakulásának hátterében mindig az egyensúly felborulása áll: ha túl sok a kristályképző anyag, és túl kevés a vizelet folyadéktartalma, a kristályok összetapadnak.
Csökkenthetjük a kockázatot:
- Megfelelő hidratációval: napi 2–3 liter víz fogyasztása segít a vizelet hígításában.
- Oxalátban szegény étrenddel: a spenótot, kakaót, körtét, csokoládét, rebarbarát és mandulát például érdemes mértékkel fogyasztani.
- Megfelelő kalciumbevitel biztosításával: a kalcium segít megkötni az oxalátot a bélben, csökkentve annak felszívódását.
- Sóbevitel csökkentésével: a magas nátriumbevitel növeli a kalcium kiválasztását a vizeletben.
Körte – áldás és kihívás egyben
A körte tehát nem „ellenség”, inkább egy érdekes határvonalon egyensúlyozó gyümölcs: tartalmaz ugyan kalcium-oxalátot, de közben almasav- és víztartalma révén segíthet a vizelet savasításában és a folyadékbevitel növelésében. Mint sok más esetben, itt is az arány, a mérték és az egyéni hajlam a döntő.