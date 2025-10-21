Őszi gyümölcs, ami egyszerre véd és kárt is okozhat - vesekő esetén együk vagy ne együk?

A körte a legzamatosabb őszi gyümölcsök egyike, de nemcsak az ízlelőbimbóinkat kápráztatja el. Kalcium-oxalátot tartalmaz, ami a vesekövek egyik fő alkotóeleme – ám magas almasav- és víztartalma miatt épphogy segíthet megelőzni a kőképződést. Mutatjuk, hogyan egyensúlyoz ez a gyümölcs a védelem és a veszély határán. A vesegörcs olyan erős fájdalmat okozhat, amilyet az ember korábban aligha tapasztalt. Ha a vesekő túl nagyra nő, vagy felszínét mikroszkopikus, tűszerű kristályok borítják, akkor a vesetubulusokon és a húgyutak szűk szakaszain áthaladva apró sérüléseket, akár vérzést is okozhat. A körte is tartalmaz kalcium-oxalátot – azt az ásványi vegyületet, amely ezeknek a köveknek az alapja lehet. Pedig mikroszkóp alatt ezek a kristályok kifejezetten szépek.

A körte kalcium-oxalátot tartalmaz – azt az ásványi vegyületet, amely a veseköveket kialakíthatja.

Mi az a kalcium-oxalát, amit a körte is tartalmaz, és miért fontos?

A kalcium-oxalát egy szervetlen vegyület, amely a vesekövek leggyakoribb alkotóeleme. A vesekövek akkor alakulnak ki, amikor a vizeletben a kalcium és az oxalát koncentrációja meghaladja a feloldódásukhoz szükséges szintet, ami kristályosodáshoz vezet.

A vizeletben található kalcium-oxalát kristályok nem csak az emberi vesekövek leggyakoribb alkotóelemei, hanem képződésük az etilénglikol-mérgezés egyik toxikus hatása is.

A laboratóriumban ezeket a kristályokat leginkább a vizeletben lehet kimutatni. A vizelet üledékét mikroszkóppal vizsgálják, és ezek a kristályok láthatóan ragyognak, valamint rendezetten helyezkednek el: olyan, mintha egy mini csillagmező tárulna fel előttünk, csak épp a vizeletben rejtőzve.

Hogyan jelenhet meg a növényekben?

A kalcium-oxalát nemcsak az emberi szervezetben, hanem a növényekben is előfordul. Több mint ezer növénynemzetségben azonosították: a sóskában, a rebarbarában, a kurkumában, a kiviben, a teában és a körtében is. A növények számára ezek a kristályok védelmi szerepet töltenek be, segítik a kalciumfelesleg megkötését, és távol tartják a kártevőket.

Hogyan lesz belőle vesekő – és mit tehetünk ellene?

A vesekövek kialakulásának hátterében mindig az egyensúly felborulása áll: ha túl sok a kristályképző anyag, és túl kevés a vizelet folyadéktartalma, a kristályok összetapadnak.