Kőmíves Adél a Zala Szépe 1997-es győztese (galéria)

A Zalai Hírlap természetesen beszámolt a királynőválasztásról: „Miután Szulák Andrea pódiumsztár férfiasan bevallotta, hogy jobban izgul, mint a döntő résztvevői, a hölgyek dinamikus zenére először utcai ruhában léptek a közönség és persze a zsűri elé. Már ekkor látszott, hogy eredményes volt a kétnapig tartó, többek által fárasztónak tartott, Stefán Gábor vezette próba, hiszen az izgalmat leszámítva mindegyik leányzó biztosan, mondhatni otthonosan mozgott a színpadon.” (Zalai Hírlap, 1997. augusztus 18.)

„— Az elsőforduló után néhányan, a fürdőruhás bevonulást követően pedig egyre többen mondogatták, hogy vezetek, de én egyáltalán nem foglalkoztam a számolgatással — mondta Adél. — Az estélyi ruhás fellépés után fény derült az eredményre, de az, hogy nyertem, igazából csak akkor jutott el a tudatomig, mikor már koronáztak. Nem számítottam az első helyre, s mit is lehet ilyenkor mást mondani: nagyon boldog vagyok.”