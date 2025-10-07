Kocsonya nélkül mit ér az ősz? Mindegyiknek ez a fűszer a szíve-lelke - körülnéztük a zalai piacon!

A kocsonya október eleje óta kapható a Nadrai Piactéri Húsboltban. A keddi piacnapon is vásároltak belőle, míg mások hozzávalóit vették meg. A kocsonya akkor remek, ha remeg, ehhez pedig a következőket kell beletenni, vagyis farkot, bürkét, körmöt, nyers és füstölt csülköt, csontos és csont nélküli csülköt, comb száraz húst, van aki füstölt szálkás combhúst is beletesz, tudtuk meg Horváthné Takács Márta eladótól, aki imádja a kocsonyát mégpedig tormával.

Aki nem akar bajlódni a kocsonya főzésével, megvásárolhatja készen a húsboltban. Képünkön Horváthné Takács Márta és Horváth Zoltán eladók

Fotó: Antal Lívia

Kocsonya: ez a fűszer a szíve-lelke

A kocsonya valójában levesben, főzőlében megfőtt étel. Akkor jó, ha megdermed, amelyet az előbb említett hozzávalókból kioldódó kollagénnek, természetes zselatinnak köszönheti. Erre időt kell szánni, a kocsonya főzési ideje 5-6 óra, s lassú tűzön kell főzni. De nemcsak ez a titka a tökéletes kocsonyának. Jó sok fokhagyma kell hozzá, mert ez a szíve-lelke, mondta érdeklődésünkre Kis Zoltánné. Elmesélte, hogy férje nagyon szerette, ő kevésbé, egy főzésből neki egy tányér elegendő volt. Díszítésként, hogy legyen egy kis színe, főtt sárgarépát szelt bele. Nem szokott rátenni se ecetet, se mást, és sült krumplival szokta fogyasztani, mert szerinte úgy az igazi.

Ennyibe kerülnek hozzávalói

A kocsonya leginkább karácsony és új év táján, illetve húsvétkor került az asztalra. Ma már azonban nemcsak ünnepi, illetve vendégváró eledel, az ember akkor készíti, amikor kedvet érez hozzá. Így volt ezzel Schulcz Géza zalaegerszegi lakos, aki kocsonyához vásárolt alapanyagokat. A hagyományos füstölt csülök kilója 3299 forint, a hátsó köröm 399 forint, a farok 1299 forint, a bürke 799 forint, a comb száraz hús 2199 forint, füstölt szálkás combhús 4800 forintba kerül a Nadrai Piactéri Húsboltban. A 600 grammos, tartósítószer nélküli, kész kocsonyát 1399 forintért lehet megvásárolni a Nadrai Piactéri Húsboltban.

A kocsonya nemcsak laktató, de kollagéntartalmával az ízületek barátja. A haj és a köröm növekedését is segíti - tartják róla.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Miért pislog a kocsonya?

A kocsonyával kapcsolatban a leghíresebb és legelterjedtebb a Miskolchoz kötődő tréfás mondás: „Pislog, mint a miskolci kocsonyában a béka.” Az eset még a 19. században történt egy vendéglőben. A korcsmárosné olyan kocsonyát tett a vendégek elé, amelybe egy béka ragadt bele. Történeti érdekesség, hogy a kocsonya, mint a magyar gasztronómia egyik jellegzetes étele, nem magyar találmány. Az első írott recept egy francia receptkönyvben (Viandier, 1395) maradt fenn.