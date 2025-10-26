50 percet vártak egy kávéra ebben a kocsmában – de más miatt is panaszkodnak a zalaegerszegi vendégek

Úgy találtuk, népszerűek, legyen az pub, presszó, söröző, mindenkinek megvan a maga kedvence, és van is választék. Első ránézésre mindenki elégedett, hiszen a kocsmák Zalaegerszegen a Google-értékelések szerint többségében legalább 4 csillagosak. Átpörgetve az értékeléseket, kevés kritikus véleménnyel találkoztunk, a legtöbb kritika a kiszolgálás minőségére érkezett.

Kocsmák Zalaegerszegen - elégedetlen vendégek mondták el véleményüket

Fotó: PeopleImages / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Kocsmák Zalaegerszegen – 50 perc egy kávéra és dohányozni se lehet?

„Közepesen szomorú vagyok, mert az első találkozásom a hellyel nagyon jól indult, de végtelen frusztrációcsomaggal zárult, hogy a hely áramellátásának totális katasztrófája miatt, vagy a folyamatos dohányzásra kijelölt helyen történő dohányzás ellehetetlenítése, esetleg a rosszullét miatt a wc-t használó társunk kiebrudalása miatt, azt nincs kedvem eldönteni.”

Ha foglalunk se lesz itt asztalunk...

„Helyet foglaltunk, kimondott asztallal, persze már kiadták, mikor megérkeztünk. Majd 2 játszma után át kellett mennünk egy másik asztalhoz, mert a másik társaság lefoglalta az asztalt, amit kiadtak nekünk… köszönjük szépen, eljöttünk. Nem ajánlom.”

Ugyanott: „Jól éreztem volna magam, ha egy idő után nem mondják, hogy vége a szórakozásnak, mert jött egy társaság, akinek kell az asztal. Fizettem és mégis elküldtek. Senki sem mondta, hogy van max. idő, míg ott tartózkodhatok. Szóval elég keserű szájízzel távoztam a helyről.”

Csak egy kávét szerettek volna...

„15 percet sétáltunk, hogy igyunk 1 kávét. Sajnos nyitvatartási időben zárva volt.”

„Ez most nem sikerült. Sem a kávé, sem a cappuccino. Cserébe viszont túlárazott.”

„Nagyon bunkó kiszolgáló csajok voltak, ledobták a poharat az asztalra. Alátétet sem kaptunk, kinéztek minket onnan, elszomorító. Foglalt asztaltól felállítottak (senki sem érkezett).”

„Nem hiszem el, hogy nyár közepén (38 fokban) nem lehet egy légkondit beüzemelni a benti helyiségben, de még a kinti részben sincs ventilátor, a városnak egy neves kávézója, de a kényelem egy kerek nulla. Felszolgálásnál a "sikerült már választani?" flegma kérdésekre nem mondok semmit.”