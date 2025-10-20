október 20., hétfő

Vendel névnap

12°
+12
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kivi a székrekedés ellen

2 órája

Nem gyógyszer, mégis hat – a kutatók szerint ez az egyik leghatékonyabb megoldás a székrekedésre

Címkék#Becsehely#kivi#gyümölcs#székrekedés

Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, a kivi szezonja is elérkezik – sok zalai kertben mostanra beérnek a szőrös héjú gyümölcsök. A brit King's College London friss kutatása szerint érdemes minél többet kivi fogyasztását beiktatni, mert nemcsak vitaminban gazdag, hanem a székrekedés természetes ellenszere is lehet.

Keszán-Dopita Tünde

Az orvosoknak szóló új útmutatás szerint napi két-három kivi elfogyasztása hatékonyabban enyhítheti a panaszokat, mint pusztán a rostbevitel növelése – írja szakértő cikkében a BBC.  A kutatók azt javasolják, hogy a székrekedésben szenvedők először az étrendjüket és a folyadékfogyasztásukat vizsgálják meg – mielőtt étrend-kiegészítőkhöz vagy probiotikumokhoz nyúlnának.

kivi fogyasztás
Az új kutatás szerint napi két-három kivi elfogyasztása hatékonyabban enyhítheti a székrekedés panaszokat, mint pusztán a rostbevitel növelése. 
Forrás: Illusztráció / Pixabay

Kivi héjjal vagy héj nélkül? – így hat a bélrendszerre

A kivi rostjai többféleképpen segítik az emésztést. „A gyümölcs növeli a széklet mennyiségét és a bélmozgást, emellett több vizet tart vissza a belekben, így puhítja a székletet” – magyarázza dr. Eirini Dimidi, a londoni kutatás vezetője. A kivit héj nélkül is érdemes fogyasztani, de ha bírjuk, a héjjal együtt még hatásosabb – abban ugyanis extra rost és tápanyag található.

Nemcsak a kivi, hanem az aszalt szilva és a teljes kiőrlésű kenyér is hozzájárulhat a jobb emésztéshez. Napi 8–10 aszalt szilvát vagy néhány szelet rozskenyeret fogyasztani a kivi mellé biztos hatással kecsegtet a végeredményt illetően.

Ásványvíz és magnézium – apró trükkök a könnyebb napokért

A szakértők szerint a magas ásványianyag-tartalmú víz fogyasztása is segíthet: jobban hidratálja a beleket, mint a csapvíz. A magnézium különösen fontos, mert természetes hashajtó hatású – akár vízben, akár étrend-kiegészítő formájában fogyasztjuk. A magnézium-oxid pótlása ráadásul nemcsak a székrekedést, hanem a puffadást és a hasi feszülést is enyhítheti.

A kutatás egyik vezetője, prof. Kevin Whelan szerint az új, bizonyítékokon alapuló ajánlás „ígéretes lépés afelé, hogy az orvosok és pácienseik étrendi úton kezeljék a székrekedést”.

Télen tehát nemcsak a vitaminjai miatt érdemes a kivit beiktatni a napi étrendbe, hanem azért is, mert természetes módon segíthet a jó emésztés fenntartásában.

És ha valaki zalai kertjében termett a gyümölcs – annál jobb: friss, hazai és egészséges!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu