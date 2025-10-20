Nem gyógyszer, mégis hat – a kutatók szerint ez az egyik leghatékonyabb megoldás a székrekedésre

Az orvosoknak szóló új útmutatás szerint napi két-három kivi elfogyasztása hatékonyabban enyhítheti a panaszokat, mint pusztán a rostbevitel növelése – írja szakértő cikkében a BBC. A kutatók azt javasolják, hogy a székrekedésben szenvedők először az étrendjüket és a folyadékfogyasztásukat vizsgálják meg – mielőtt étrend-kiegészítőkhöz vagy probiotikumokhoz nyúlnának.

Az új kutatás szerint napi két-három kivi elfogyasztása hatékonyabban enyhítheti a székrekedés panaszokat, mint pusztán a rostbevitel növelése.

Forrás: Illusztráció / Pixabay

Kivi héjjal vagy héj nélkül? – így hat a bélrendszerre

A kivi rostjai többféleképpen segítik az emésztést. „A gyümölcs növeli a széklet mennyiségét és a bélmozgást, emellett több vizet tart vissza a belekben, így puhítja a székletet” – magyarázza dr. Eirini Dimidi, a londoni kutatás vezetője. A kivit héj nélkül is érdemes fogyasztani, de ha bírjuk, a héjjal együtt még hatásosabb – abban ugyanis extra rost és tápanyag található.

Nemcsak a kivi, hanem az aszalt szilva és a teljes kiőrlésű kenyér is hozzájárulhat a jobb emésztéshez. Napi 8–10 aszalt szilvát vagy néhány szelet rozskenyeret fogyasztani a kivi mellé biztos hatással kecsegtet – a végeredményt illetően.

Ásványvíz és magnézium – apró trükkök a könnyebb napokért

A szakértők szerint a magas ásványianyag-tartalmú víz fogyasztása is segíthet: jobban hidratálja a beleket, mint a csapvíz. A magnézium különösen fontos, mert természetes hashajtó hatású – akár vízben, akár étrend-kiegészítő formájában fogyasztjuk. A magnézium-oxid pótlása ráadásul nemcsak a székrekedést, hanem a puffadást és a hasi feszülést is enyhítheti.

A kutatás egyik vezetője, prof. Kevin Whelan szerint az új, bizonyítékokon alapuló ajánlás „ígéretes lépés afelé, hogy az orvosok és pácienseik étrendi úton kezeljék a székrekedést”.

Télen tehát nemcsak a vitaminjai miatt érdemes a kivit beiktatni a napi étrendbe, hanem azért is, mert természetes módon segíthet a jó emésztés fenntartásában.

És ha valaki zalai kertjében termett a gyümölcs – annál jobb: friss, hazai és egészséges!