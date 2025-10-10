Gyilkos szépség a kertben és a réteken: akár 5 grammja is halálos lehet

Ősszel a rétek és kertek egyik legszebb látványa az élénk színű kikerics, ám a bájos virág nem csupán a szemnek veszélyes. Minden szirma, minden magja halálos titkot rejt: már pár gramm is végzetes lehet az emberre és a házi kedvencekre.

Szemet gyönyörködtető látvány a kikerics, de halálosan veszélyes: hagymagumói kolchicint tartalmaznak, amely egy erős, mérgező vegyület.

Fotó: Karina Schultze / Forrás: Getty Images

Őszi kikerics: szépség és veszély egy virágban

A Colchicum autumnale, közismertebb nevén őszi kikerics ősszel bontja szirmait, gyakran még a levelek megjelenése előtt. Az őszi kikerics nemcsak a kert egyik leglátványosabb virága, hanem legendák övezik. Nevét a Kolchisz ókori városáról kapta, ahol a híres kolchiszi királylány, Médea a varázsszereihez gyűjtötte mérgező növényét. A virág lila szirmai az ősz derekán nyílnak, amikor a rétek már üresen állnak, zöld levelei tavasszal jelennek meg.

Kolhicin, ami méreggel itatja át ezt a gyönyörű virágot

Minden részében megtalálható a halálos kolchicin: már 5 gramm mag elfogyasztása is végzetes lehet.

Bár a legelőkön az állatok elkerülik, szénában vagy kertben könnyen okozhat mérgezést, ráadásul a mérgező tej elfogyasztása révén az emberre is átterjedhet a veszély. Lenyelés esetén a lovaknál is számos mérgezési tünetet tapasztalható, például görcsök, izzadás és keringési zavarok. Szemet gyönyörködtető látvány, de halálosan veszélyes: hagymagumói kolchicint tartalmaznak, amely egy erős, mérgező vegyület.

Noha a kolhicin gyógyszerként is hasznos, például köszvény kezelésére, a természetben egyetlen tévedés is súlyos mérgezést okozhat. A kolhicin számos mérgezésért és halálesetért lehet felelős. Alapvetően az akut köszvényes ízületi gyulladás kezelésére használják, de az öngyilkossági szándékú kolhicin tabletta-túladagolás a kolhicin-mérgezés leggyakoribb oka.

A kikerics minden része tartalmazza a kolchicint, ezt az erős, sejtosztódást gátló mérget. A kisebb testű házi kedvencek akár két nap alatt is súlyos állapotba kerülhetnek vagy elpusztulhatnak.

Hogyan ismerhető fel a mérgezés?

A kolchicin leginkább a gyomor-bélrendszert támadja, de a szív- és idegrendszerre is hatással lehet. A mérgezés első jelei között hányás, hasmenés és fokozott nyáladzás szerepelnek. Gyengeség, koordinációs problémák is gyakoriak, súlyos esetben pedig életveszélyes görcsök, szívritmuszavarok és légzési nehézségek léphetnek fel. A mérgezés második szakaszában, 24-72 óra alatt életveszélyes szövődmények lépnek fel, mint például szívelégtelenség, aritmiák, veseelégtelenség, májkárosodás, légzési distressz, véralvadási zavarok, csontvelő-depresszió és neuromuszkuláris érintettség.

Az őszi krókuszok különösen veszélyesek a gyermekekre, mivel előszeretettel megszagolják, kézbe veszik a szép virágot. A növény mérgező kolchicin-tartalma a magok érésével folyamatosan nő, és a legmagasabb koncentrációt magukban a magokban éri el.

A természet csodái gyakran rejtenek titkokat – a kikerics élő felkiáltójelként emlékeztet a természetben, hogy a szépség néha veszélyes is lehet.