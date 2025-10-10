október 10., péntek

Gedeon névnap

10°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halálosan szép az őszi kikerics

44 perce

Gyilkos szépség a kertben és a réteken: akár 5 grammja is halálos lehet

Címkék#kolhicin#őszikikerics#növény#méreg#halálos#virág

Egy apró, ám annál feltűnőbb virág az ősz első napjaiban bontja szirmait, élénk rózsaszín, lilás vagy fehér árnyalatban. Ki hinné, hogy halálos veszélyt rejtegetnek a színekben pompázó kikericsmezők?

Keszán-Dopita Tünde

Ősszel a rétek és kertek egyik legszebb látványa az élénk színű kikerics, ám a bájos virág nem csupán a szemnek veszélyes. Minden szirma, minden magja halálos titkot rejt: már pár gramm is végzetes lehet az emberre és a házi kedvencekre.

kikerics
Szemet gyönyörködtető látvány a kikerics, de halálosan veszélyes: hagymagumói kolchicint tartalmaznak, amely egy erős, mérgező vegyület.
Fotó: Karina Schultze / Forrás:  Getty Images

Őszi kikerics: szépség és veszély egy virágban

A Colchicum autumnale, közismertebb nevén őszi kikerics ősszel bontja szirmait, gyakran még a levelek megjelenése előtt. Az őszi kikerics nemcsak a kert egyik leglátványosabb virága, hanem legendák övezik. Nevét a Kolchisz ókori városáról kapta, ahol a híres kolchiszi királylány, Médea a varázsszereihez gyűjtötte mérgező növényét. A virág lila szirmai az ősz derekán nyílnak, amikor a rétek már üresen állnak, zöld levelei tavasszal jelennek meg.

Kolhicin, ami méreggel itatja át ezt a gyönyörű virágot

Minden részében megtalálható a halálos kolchicin: már 5 gramm mag elfogyasztása is végzetes lehet. 

Bár a legelőkön az állatok elkerülik, szénában vagy kertben könnyen okozhat mérgezést, ráadásul a mérgező tej elfogyasztása révén az emberre is átterjedhet a veszély. Lenyelés esetén a lovaknál is számos mérgezési tünetet tapasztalható, például görcsök, izzadás és keringési zavarok. Szemet gyönyörködtető látvány, de halálosan veszélyes: hagymagumói kolchicint tartalmaznak, amely egy erős, mérgező vegyület.

@montazs Őszi kikerics #ősz #szeptember #október #augusztus #virág #erdei #erdeivirág #mérgező #kutyadöglesztő #kikerics #őszikikerics ♬ original sound - montázs

Noha a kolhicin gyógyszerként is hasznos, például köszvény kezelésére, a természetben egyetlen tévedés is súlyos mérgezést okozhat. A kolhicin számos mérgezésért és halálesetért lehet felelős. Alapvetően az akut köszvényes ízületi gyulladás kezelésére használják, de az öngyilkossági szándékú kolhicin tabletta-túladagolás a kolhicin-mérgezés leggyakoribb oka.

A kikerics minden része tartalmazza a kolchicint, ezt az erős, sejtosztódást gátló mérget. A kisebb testű házi kedvencek akár két nap alatt is súlyos állapotba kerülhetnek vagy elpusztulhatnak.

Hogyan ismerhető fel a mérgezés?

A kolchicin leginkább a gyomor-bélrendszert támadja, de a szív- és idegrendszerre is hatással lehet. A mérgezés első jelei között hányás, hasmenés és fokozott nyáladzás szerepelnek. Gyengeség, koordinációs problémák is gyakoriak, súlyos esetben pedig életveszélyes görcsök, szívritmuszavarok és légzési nehézségek léphetnek fel. A mérgezés második szakaszában, 24-72 óra alatt életveszélyes szövődmények lépnek fel, mint például szívelégtelenség, aritmiák, veseelégtelenség, májkárosodás, légzési distressz, véralvadási zavarok, csontvelő-depresszió és neuromuszkuláris érintettség.

Az őszi krókuszok különösen veszélyesek a gyermekekre, mivel előszeretettel megszagolják, kézbe veszik a szép virágot. A növény mérgező kolchicin-tartalma a magok érésével folyamatosan nő, és a legmagasabb koncentrációt magukban a magokban éri el.

A természet csodái gyakran rejtenek titkokat – a kikerics élő felkiáltójelként emlékeztet a természetben, hogy a szépség néha veszélyes is lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu