Kígyó okozott riadalmat a Balaton-parti kertben: fotón az ijesztő látvány
Több mint 1 méter hosszú kígyó kúszott egy Balaton-parti kertben - adta hírül Somogy vármegyei testvérportálunk.
Ijesztő élménye lehetett annak a balatonlellei olvasónak, aki a kertjében egy nem várt betolakodóval találkozott - írja a sonline.hu. Ám ő ahelyett, hogy ösztönösen elmenekült volna a rémisztő látványt nyújtó kígyó elől, inkább a fotózást választotta. Így legalább mi is beleélhetjük magunkat egy kicsit a helyzetbe.
Mint kiderült, rézsikló jelent meg az ingatlan udvarán. Bár a Balaton-parti településeken nem ritka egy-egy kígyó a kertben, mégis felmerül a kérdés, hogy veszélyesek-e? A választ a sonline.hu-n olvashatja!
Korábbi zalai kígyóészlelésről ebben a cikkünkben írtunk, nemrég pedig lábatlangyíkot fotózott egy nő Zalában.
