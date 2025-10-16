október 16., csütörtök

Kellemetlen betolakodó

1 órája

Kígyó okozott riadalmat a Balaton-parti kertben: fotón az ijesztő látvány

#Balaton-part#kígyó#kert

Több mint 1 méter hosszú kígyó kúszott egy Balaton-parti kertben - adta hírül Somogy vármegyei testvérportálunk.

Zaol.hu

Ijesztő élménye lehetett annak a balatonlellei olvasónak, aki a kertjében egy nem várt betolakodóval találkozott - írja a sonline.hu. Ám ő ahelyett, hogy ösztönösen elmenekült volna a rémisztő látványt nyújtó kígyó elől, inkább a fotózást választotta. Így legalább mi is beleélhetjük magunkat egy kicsit a helyzetbe.

Kígyó a kertben: ijesztő meglepetés egy siklóval találkozni.
Fotó: olvasói / Forrás: sonline.hu

Mint kiderült, rézsikló jelent meg az ingatlan udvarán. Bár a Balaton-parti településeken nem ritka egy-egy kígyó a kertben, mégis felmerül a kérdés, hogy veszélyesek-e? A választ a sonline.hu-n olvashatja!

Korábbi zalai kígyóészlelésről ebben a cikkünkben írtunk, nemrég pedig lábatlangyíkot fotózott egy nő Zalában.

