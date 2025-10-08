Ezek a kertgyilkos növények, amiket véletlenül se ültess ősszel!

Sokan ilyenkor kapnak kedvet az ültetéshez, hiszen a kora őszi esők után a talaj könnyen megmunkálható, és még van idő a gyökérképződésre a tél beállta előtt. De nem minden növény hálálja meg, ha ősszel kerül földbe. Van, ami inkább tavaszi kezdést igényel, és akad olyan "kertgyilkos" is, amit jobb teljesen elkerülni – nemcsak a saját, de a házunk biztonsága érdekében is.

A bambusz a modern kertek kedvence, de sokan kertgyilkos növénynek tartják.

Betontörő, kertgyilkos gyökér? Ha azt hinnéd okosabb vagy, mint a bambusz

A gyorsan növő, erőteljes gyökérzetű növények – például a nyár, a fűz vagy a különféle díszfák egy része – hajlamosak az alapot, járdát, vízvezetékeket megbolygatni. Őszi ültetéskor még nagyobb a veszély, hiszen a gyökér nem tud kellően megerősödni a fagyokig, tavasszal pedig már a víz után kutatva indul meg a ház felé. Ilyen esetekben a későbbi kár nemcsak kertészeti, hanem szerkezeti is lehet.

Bambusz (Phyllostachys ssp.): A futó bambusz rizómái megdöbbentően erőteljesen terjednek, és akár burkolatok, járdák vagy alapzatok alá is benőhetnek. A bambusz a modern kertek kedvence, de ősszel ültetve könnyen csalódást okozhat. Gyökérzete – a rizóma – oldalirányban gyorsan szétterjed, és ha a talaj még meleg, de nedves, pillanatok alatt birtokba veszi a környéket. Tavasszal, szabályozott ültetéssel, gyökércsapdával azonban jól tartható, és akkor dísze lehet a kertnek. Ősszel viszont könnyen elszabadul, különösen ott, ahol a téli fagyok nem állítják meg a növekedését.

Császárfa (Paulownia tomentosa): Ez a mutatós, gyorsan növő, extrém nagylevelű fa, a gyökereivel képes megbontani a burkolatot és az alapot is. Kifejezetten nagy távolságra ajánlott ültetni az épülettől.

A házfal és a futónövény telepítés örök dilemmája

Sokan szeretik, ha a házfalat zöld borítja - borostyán, repkény, vadszőlő - mindegyik látványos, árnyékot adó futónövény. Csakhogy ezek a növények nem mindig tudják, hol a határ. A hajtásaik a vakolatba kapaszkodnak, a repedésekbe beékelődnek, és idővel roncsolhatják a fal szerkezetét. Az utóbbi időben különösen a német borostyán került reflektorfénybe, amelyet az Európai Unió már tiltólistára helyezett.