Ezek a kertgyilkos növények, amiket véletlenül se ültess ősszel!
Az ősz sokak számára a megújulás évszaka: a hőség már a múlté, a föld nedvesebb, a kertben alakul a rend. Ebben a látszólagos nyugalomban hajlamosak vagyunk felelőtlen döntéseket hozni. Az ősz újra egy csomó ötletet ad, hogy mit és hova ültessünk, ám kerüljük a kertgyilkos, invazív fajokat!
Sokan ilyenkor kapnak kedvet az ültetéshez, hiszen a kora őszi esők után a talaj könnyen megmunkálható, és még van idő a gyökérképződésre a tél beállta előtt. De nem minden növény hálálja meg, ha ősszel kerül földbe. Van, ami inkább tavaszi kezdést igényel, és akad olyan "kertgyilkos" is, amit jobb teljesen elkerülni – nemcsak a saját, de a házunk biztonsága érdekében is.
Betontörő, kertgyilkos gyökér? Ha azt hinnéd okosabb vagy, mint a bambusz
A gyorsan növő, erőteljes gyökérzetű növények – például a nyár, a fűz vagy a különféle díszfák egy része – hajlamosak az alapot, járdát, vízvezetékeket megbolygatni. Őszi ültetéskor még nagyobb a veszély, hiszen a gyökér nem tud kellően megerősödni a fagyokig, tavasszal pedig már a víz után kutatva indul meg a ház felé. Ilyen esetekben a későbbi kár nemcsak kertészeti, hanem szerkezeti is lehet.
Bambusz (Phyllostachys ssp.): A futó bambusz rizómái megdöbbentően erőteljesen terjednek, és akár burkolatok, járdák vagy alapzatok alá is benőhetnek. A bambusz a modern kertek kedvence, de ősszel ültetve könnyen csalódást okozhat. Gyökérzete – a rizóma – oldalirányban gyorsan szétterjed, és ha a talaj még meleg, de nedves, pillanatok alatt birtokba veszi a környéket. Tavasszal, szabályozott ültetéssel, gyökércsapdával azonban jól tartható, és akkor dísze lehet a kertnek. Ősszel viszont könnyen elszabadul, különösen ott, ahol a téli fagyok nem állítják meg a növekedését.
Császárfa (Paulownia tomentosa): Ez a mutatós, gyorsan növő, extrém nagylevelű fa, a gyökereivel képes megbontani a burkolatot és az alapot is. Kifejezetten nagy távolságra ajánlott ültetni az épülettől.
A házfal és a futónövény telepítés örök dilemmája
Sokan szeretik, ha a házfalat zöld borítja - borostyán, repkény, vadszőlő - mindegyik látványos, árnyékot adó futónövény. Csakhogy ezek a növények nem mindig tudják, hol a határ. A hajtásaik a vakolatba kapaszkodnak, a repedésekbe beékelődnek, és idővel roncsolhatják a fal szerkezetét. Az utóbbi időben különösen a német borostyán került reflektorfénybe, amelyet az Európai Unió már tiltólistára helyezett.
Nemcsak azért, mert agresszíven terjed, hanem mert elnyomja az őshonos növényzetet, és nehezen irtható. Ha valaki mégis zöld falról álmodik, érdemes tavasszal, vezetett rácsra futtatott, kevésbé erőteljes fajokat választani.
A kert bölcsessége: türelem
Az őszi kert mindig a türelemről szól. Ami most kimarad, tavasszal bőven bepótolható – és a jó döntések évekre előre meghatározzák, milyen lesz a kertünk arca. Néha épp azzal teszünk a legtöbbet a természetért és a házunkért, hogy nem ültetünk – legalábbis nem most és nem invazív, éghajlatunktól és növényvilágunktól távol eső fajokat.
