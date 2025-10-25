október 25., szombat

Őszköszöntő rendezvény

Micsoda közösség! A kertbarátok ősszel sem tétlenkednek, s már a Márton-napra készülnek

Bár az ősz amúgy is mozgalmas időszak a kertészkedők világában, a Zalaegerszegi Hagyományőrző, Kertbarát és Kulturális Egyesület izgalmas közösségi programokkal tovább színesítette azt. A kertbarátok legközelebb a Márton-napot ünneplik majd.

Szeptemberben a már szinte törzshelyüknek számító botfai Erdődy-Hüvös kastély parkjában és kerti konyhával felszerelt közösségi terén köszöntötték az évszakot, eleget téve hagyományőrző vállalásaiknak: tradicionális őszi étket, lecsót főztek, majd, mintegy szakmai továbbképzés keretében, a kertbarát asszonyok bemutatták, hogy saját kertjükben termett zöldségekből miként készítik a család kedvenc savanyúságát, megosztották egymással például a csemegeuborka, az édes csalamádé, a céklás, gyömbéres savanyúság, s kuriózumként a házi "vegeta" receptjét is.

Jó hangulatú délutánt töltött el a kertbarátok csapata Lóránt Lászlóék birtokán
Aktív kertbarátok 

Ugyancsak a tapasztalatcsere, s persze nem utolsó sorban a barátság jegyében szervezték meg októberi kihelyezett klubfoglalkozásukat, amely keretében vidám délutánt töltöttek Zalaegerszeg déli, dimbes-dombos városrészében a Gyümölcsös és a Gyöngyvirág utca sarkán, a Lóránt család birtokán. Lóránt László, az egyesület vezetőségi tagja bemutatta birodalmukat, majd gesztenyesütéssel, Gyöngyi, a felesége pogácsával, süteménnyel kényeztette a vendégeket, s persze a kertbarátok sem érkeztek üres kézzel, ki pogácsát, ki süteményt, vagy jófajta itókát rakott a terített asztalra. A jóízű beszélgetések mellett már hagyományos novemberi programjukat, a Márton-napi ünnepséget is tervezgették, amelyre november 14-én a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban kerül sor.

 

