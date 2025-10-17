Közelegnek a fagyos reggelek Zalában is: így mentsük a kertben, ami menthető!

Ember legyen a talpán, aki az évek óta tartó időjárási káoszban megjósolja, milyen időt várhatunk, így, ősz közepén. Azonban, ha a kitartó muskátli cserepeken kívül teli a díszkertünk mediterrán növényekkel, igen élesen figyeljünk az aktuális meteorológiai jelentésekre: ha fagy, nincs mese, vár a kert, pakolás jön.

Fotó: mikroman6 / Forrás: Getty Images

A kert is készül a télre

Bár első pillantásra úgy tűnhet, hogy a kertünk elcsendesedik, és kifakul, a felszín alatt még bőven zajlik az élet. A talajban a földigiliszták és a hasznos mikroorganizmusok tovább dolgoznak, a növények pedig gyökereiket erősítik, hogy biztonságosan átvészeljék a hideget.

Különösen fontos odafigyelni az ősszel ültetett fákra és cserjékre, az évelő növényekre, valamint a tavaszi hagymásokra. Ezek mind most építik ki azt a gyökérzetet, amely segít nekik a tél túlélésében. Bár a természet maga is gondoskodik a felkészülésről, néhány apró lépéssel mi is sokat tehetünk azért, hogy tavasszal újra egészséges, virágzó kertben gyönyörködhessünk.

5 tanács, ami megvédheti a növényeidet

1. Távolítsd el az elpusztult vagy beteg növényeket és leveleket – komposztáld az elpusztult növényeket, és dobd ki azokat közülük, amelyeken látható betegségproblémák vannak. Valószínűleg nem szeretnéd, hogy ezek a betegségek a komposzttal együtt a következő évben is fertőzzenek.

2. Szedd fel azokat a hagymákat, amiket teleltetni kell - és tárold őket hűvös, száraz helyen, például pincében vagy kamrában télire. Ilyen hagymás növények: Dália (Dahlia), Kanna (Canna indica – virágos nád), Gladiolusz (kardvirág), Begónia (különösen a gumós begónia), Csokros inda / kánna (szintén melegkedvelő), Kardvirágfélék (különösen a nem télálló fajták), Krizantém egyes nem télálló fajtái, Afrikai liliom (Agapanthus) – ha cserépben van, inkább vidd fagymentes helyre, Tigrisvirág (Tigridia pavonia), Szépliliom / amarillisz (ha szabadban volt).

3. Készülj fel a növények védelmére hirtelen hideg idő esetére – vidd be a cserepes növényeket a belső térbe vagy az üvegházba. Egy egész zöldségeskerti ágyást lefedhetünk hideg időben – helyezz rugalmas PVC csövet az ágyás fölé oldalról oldalra, rögzítsd a végeit a talajhoz, majd fedd le légáteresztő vászonnal.