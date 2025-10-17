október 17., péntek

Fagy és kert

1 órája

Közelegnek a fagyos reggelek Zalában is: így mentsük a kertben, ami menthető!

Címkék#hagymás#évelő#fagy#őszi#díszkert#kert

Amikor a meteorológus már egyszámjegyű fokokat emleget, még optimisták vagyunk. Aztán elhangzik a bűvös mondat: mínuszok jöhetnek. Ilyenkor jönnek el a kertbarátok pánik pillanatai. Ugyanis a kert még tele van látszólag életteli növényekkel, van, amelyik még virág pompával kápráztat el.

Keszán-Dopita Tünde

Ember legyen a talpán, aki az évek óta tartó időjárási káoszban megjósolja, milyen időt várhatunk, így, ősz közepén. Azonban, ha a kitartó muskátli cserepeken kívül teli a díszkertünk mediterrán növényekkel, igen élesen figyeljünk az aktuális meteorológiai jelentésekre: ha fagy, nincs mese, vár a kert, pakolás jön.

kert ősszel
Szedd fel a hagymákat a kert erre kijelölt ágyásaiból, amiket teleltetni kell - és tárold őket hűvös, száraz helyen, például pincében vagy kamrában télire.
Fotó: mikroman6 / Forrás:  Getty Images

A kert is készül a télre

Bár első pillantásra úgy tűnhet, hogy a kertünk elcsendesedik, és kifakul, a felszín alatt még bőven zajlik az élet. A talajban a földigiliszták és a hasznos mikroorganizmusok tovább dolgoznak, a növények pedig gyökereiket erősítik, hogy biztonságosan átvészeljék a hideget.

Különösen fontos odafigyelni az ősszel ültetett fákra és cserjékre, az évelő növényekre, valamint a tavaszi hagymásokra. Ezek mind most építik ki azt a gyökérzetet, amely segít nekik a tél túlélésében. Bár a természet maga is gondoskodik a felkészülésről, néhány apró lépéssel mi is sokat tehetünk azért, hogy tavasszal újra egészséges, virágzó kertben gyönyörködhessünk.

5 tanács, ami megvédheti a növényeidet

1. Távolítsd el az elpusztult vagy beteg növényeket és leveleket komposztáld az elpusztult növényeket, és dobd ki azokat közülük, amelyeken látható betegségproblémák vannak. Valószínűleg nem szeretnéd, hogy ezek a betegségek a komposzttal együtt a következő évben is fertőzzenek.

2. Szedd fel azokat a hagymákat, amiket teleltetni kell - és tárold őket hűvös, száraz helyen, például pincében vagy kamrában télire. Ilyen hagymás növények: Dália (Dahlia), Kanna (Canna indica – virágos nád), Gladiolusz (kardvirág), Begónia (különösen a gumós begónia), Csokros inda / kánna (szintén melegkedvelő), Kardvirágfélék (különösen a nem télálló fajták), Krizantém egyes nem télálló fajtái, Afrikai liliom (Agapanthus) – ha cserépben van, inkább vidd fagymentes helyre, Tigrisvirág (Tigridia pavonia), Szépliliom / amarillisz (ha szabadban volt).

3. Készülj fel a növények védelmére hirtelen hideg idő esetére – vidd be a cserepes növényeket a belső térbe vagy az üvegházba. Egy egész zöldségeskerti ágyást lefedhetünk hideg időben – helyezz rugalmas PVC csövet az ágyás fölé oldalról oldalra, rögzítsd a végeit a talajhoz, majd fedd le légáteresztő vászonnal.

4. Fatörzsek védelme - Ha fiatal vagy törékeny fáid vannak, gondold át, hogy betekered a törzsüket zsákvászonba, védelem céljából – a nehezen és drágán beszerzett becses példányokat védeni kell.

5. A muskátlit is téli pihenőre vigyük be - Még a talaj menti fagyok előtt érdemes az idősebb, erősebb tövű muskátlikat a ládával együtt fagymentes, világos helyre vinni. Miután elhelyeztük őket a téli szállásukon, a locsolást mérsékeljük – épp csak annyi vizet kapjanak, hogy ne száradjon ki teljesen a földjük. Tavasszal, amikor újra hosszabbodnak a nappalok, bátran visszavághatjuk a hajtásokat. Egy-két táprudat is szúrhatunk a földbe, majd alaposan meglocsolva hagyjuk, hogy a növény újra erőre kapjon és friss hajtásokat hozzon.

Ha most gondoskodók vagyunk, tavasszal hálás lesz a kert

Ősszel minden lelassul, de a kert most is figyelmet kér. Egy kis előrelátással, odafigyeléssel és néhány óvintézkedéssel megóvhatjuk a növényeinket a fagy káros hatásaitól. Tegye fel a kezét, aki a téli bekuckózást növénylisták készítésével és benti palántázással tölti! Igen, a gondolataink járhatnak a tavaszi kert tervek körül, még akkor is, ha még csak fejben játszunk el a teendőkkel.

 

