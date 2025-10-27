október 27., hétfő

A káposztafogyasztás előnyei

1 órája

Őszi immunerősítő, ami mindig kéznél van? A kert végében keresd!

Címkék#őszi étel#ásványianyag#vitamin#káposzta#egészséges táplálkozás

A fehér káposzta a helyi konyha igazi sztárja, és nemcsak laktató, de egészségünk megőrzésében is kulcsszerepet játszik. Ez a szerény külsejű zöldség nemcsak a savanyúságok és a töltött káposzta alapja, hanem az egyik legrégibb és legelterjedtebb természetes gyógyszerünk is. Fogyasztásával segíthetünk szervezetünknek a vírusok elleni harcban.

Keszán-Dopita Tünde

Ahogy a kertekben és a földeken elérkezik a betakarítás ideje, egyre több családnál kerül az asztalra a fehér káposzta. Nem véletlenül fogyasztották eleink a káposztás ételeket, vagy savanyították ezt az értékes zöldségfélét.

káposzta
A káposztafélék ősszel nagy mennyiségben fellelhetők, ezért érdemes beépíteni a napi táplálkozásunkba őket.
Fotó: Baloncici / Forrás:  Getty Images

Miért érdemes ősszel káposztát fogyasztani?

Az ősz talán az az évszak, amikor a zöldségektől roskadozó piaci asztalok kínálatából feltölthetjük vitaminraktárainkat, hogy felvértezzük magunkat a hideg idővel érkező vírusok és baktériumok támadásaival szemben. A káposztafélék ilyenkor nagy mennyiségben fellelhetők, ezért érdemes beépíteni a napi táplálkozásunkba őket.

A fejes káposzta:

Laktató, de könnyen emészthető: magas víztartalma és ballasztanyagai megtöltik a gyomrot, de nem terhelik a vastagbelet.

Vitamin- és ásványianyag-bomba: C-, B-, U-vitaminok, kálium, jód, kalcium, foszfor, vas, mangán, szelén és cink található benne.

Stressz és idegnyugtató hatás: A káposzta B-vitamin- és folsavtartalma segít a stresszkezelésben, idegnyugtató hatású, fokozza a szerotonin és melatonin képződését, ami javítja az alvás minőségét. A triptofán egy aminosav (a fehérjék egyik építőköve), melyből az agysejtek szerotonint termelnek és a szerotoninból a tobozmirigy segítségével az alvás hormonja, a melatonin képződik. A magas triptofán tartalmú élelmiszereket szénhidrátokkal együtt fogyasztva érhető el a legjobb hatás, mivel a triptofánnak el kell jutni az agyba, hogy hasznosulni tudjon.

Szépség és regeneráció: Mangán-, cink- és szeléntartalma hozzájárul a bőr, a haj egészségéhez és a sejtregenerációhoz.

(Forrás: Hesse Heidi Tóth)

Őszi tippek: káposztaimádóknak az egészséges táplálkozás jegyében

Levesként vagy salátaként vacsorára: Bőségesen juttat triptofánt az agyba, ami szerotonin- és melatonintermelést indít el.

Burgonyával vagy rizzsel tálalva: Lassabb glükóz-felszívódás, így hosszabb ideig tart a teltségérzet.

Savanyú káposzta köretként: Barátságos bélflórát és emésztést segítő baktériumokat juttat a szervezetbe.

@happy_diet_eletmod #savanyúkáposzta #egeszseges #egészség #egészségestáplálkozás #egészségeséletmód #életmódváltás #erjesztés #fermentálás #happy_diet_eletmod #mutimiteszel #diéta #fogyás #vitaminok #fogyókúra #táplálkozásitanácsadó #győr #onlinekonzultáció ♬ eredeti hang - Happy Diet életmód

A fehér káposzta gyógyhatásai:

  • Serkenti az agy és az idegek helyes működését
  • Serkenti a sejtregenerációt
  • Erősíti a bőr és a haj színét
  • Növeli az életerőt
  • Erősíti az ellenállóképességet
  • Idegnyugtató, feszültségoldó
  • Aktiválja a szénhidrátcserét, ezzel segít a zsírlerakódás megelőzésében
  • Fogyókúrák fontos eleme

(Forrás: Pelle Józsefné – Befőzés, házi tartósítás)

Nem lehet véletlen ezek fényében, hogy nagyanyáink kamrájában mindig volt egy fej káposzta. Ez az egyszerű zöldség generációkon át bizonyította, hogy a természet tudja a legjobban, mire van szükségünk – főleg, amikor a hideg beköszönt.

 

