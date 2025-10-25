október 25., szombat

Hasznos vagy veszélyes?

1 órája

Instagram forradalom: itt az új térkép, ami mindent megmutat rólad!

Címkék#veszélyes#tartalomgyártó#térkép#frissítés#Instagram

Az Instagram újra olyat húzott, amire senki sem számított. Mostantól térképen is láthatod, merre jártak a barátaid, és ők is láthatják, te hol voltál. Az új funkció az elmúlt időszakban több országban is elindult, már nálunk is berobbant az Instagram térképe.

Zaol.hu

Az új Instagram térkép nem valós idejű helymegosztás, mint például a Find My iPhone vagy a Snapchat Map, de így is sokat elárulhat rólad. Ha megjelölöd a helyed, az 24 órán keresztül látható lesz a térképen azok számára, akikkel megosztod. Vagyis ha tegnap a kedvenc kávézódban tetted nyilvánossá a pozíciód, ma láthatják a barátaid, hogy ott jártál.

Most már nálunk is elérhető az Instagram térképe.
Most már nálunk is elérhető az Instagram térképe.
Fotó: Primakov / Forrás:  Shutterstock

Instagram-térkép: szoros kapcsolódás vagy kémkedés?

A közösségi platform ezzel az újítással szeretné még szorosabbá tenni a kapcsolatot a felhasználók között.

Az Instagram új funkciója azt segíti, hogy a felhasználók még szorosabban tarthassák a kapcsolatot egymással. A tartózkodási hely csak akkor lesz megosztva, ha úgy döntesz, hogy megosztod, és ha így teszel, akkor csak egy korlátozott, általad kiválasztott csoport láthatja ezt.

idézte Adam Mosserit, az Instagram vezetőjét az ABC News

Azonban a portál használói közül többen szkeptikusan tekintenek az új funkcióra. Mondván, bármikor és bárhol lenyomozható, hogy hol jártak, ez pedig már átlépi a magánélet határait.

Sokat utazok a munkám miatt, ezért jó ötletnek találtam, hogy a barátaimmal megoszthatom, az ország épp melyik pontján járok. Többen is megosztották velem, de van olyan is, akit zavar a gondolat, hogy lássák merre jár, főleg mert az alkalmazás pontos térképre helyezi. Volt olyan is, akitől figyelmeztető üzenetet kaptam, mert azt hitte, nem tudok róla, és aggódott, hogy olyanok is látják ezt, akiknek nem kéne. De megnyugtattam, hogy csak azok látják, akikkel én szívesen megosztom

mesélte egy olvasónk.

Az új funkció augusztusban jelent meg, először az Egyesült Államokban és Kanadában.
Az új funkció augusztusban jelent meg, először az Egyesült Államokban és Kanadában.
Forrás:  Instagram

Veszélyes ez a kiskorú felhasználókra nézve?

A szülőkben jogosan merülhet fel a kérdés, hogy biztonságban tudhatják-e gyermeküket, ha az Instagram új funkciója elárulja a tartózkodási helyüket. A jó hír, hogy erre külön odafigyeltek.

Ha egy kiskorú felhasználó bekapcsolja a helymegosztást, a szülők értesítést kapnak az alkalmazáson keresztül (amennyiben a szükséges értesítési engedélyek be vannak kapcsolva). Így tudják, mikor és kivel osztja meg a gyerek a helyét. Ez a funkció az úgynevezett Family Center része, ahol a szülők többek között szabályozhatják a képernyőidőt és a követési beállításokat is.

Összességében az Instagram odafigyel a felhasználók magánéletére és biztonságára. A térkép nem mutat valós idejű mozgást, csak sztoriban megosztott helyeket. Ez pedig nemcsak a fiatalok, hanem a felkapott tartalomgyártók esetében is nagyon fontos, akiket szüntelenül megrohamozhatnának a rajongók egy-egy valós idejű helymegosztás miatt. 

Viszont ezt a funkciót nem kötelező bekapcsolni a felhasználóknak, enélkül is tökéletesen működik az Instagram applikációja.

 

 

