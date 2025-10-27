Betegségmentes hónapokat szeretne? Most érdemes tenni érte!

A hűvösebb hónapokban a zárt terek, a közösségi események és a változékony időjárás miatt könnyebben terjednek a légúti fertőzések. A háziorvosok arra figyelmeztetnek, hogy ilyenkor különösen fontos az elővigyázatosság: érdemes időben gondoskodni a védekezésről, hogy szervezetünk felkészülten várja a vírusok szezonját. Az influenza elleni védőoltás hatékony, és biztos védekezési mód a betegség ellen.

A 2025/2026-os influenza elleni védőoltás már minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető.

Fotó: d3sign / Forrás: Getty Images

Már elérhető az ingyenes influenza elleni védőoltás országszerte

A 2025/2026-os influenzaszezonra gyártott védőoltás már minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető. – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) A térítésmentes vakcinát az állam idén is biztosítja a kockázati csoportba tartozók számára.

Az influenza elleni oltás a leghatékonyabb módja annak, hogy megelőzzük a betegség súlyos, szövődményekkel járó formáit. Az őszi időszakban különösen fontos a védekezés, hiszen a vírus még nem terjed járványosan, így most van a legjobb idő a védettség kialakítására.

A védőoltás elsősorban a 60 év felettieknek, a krónikus szív-, érrendszeri, légzőszervi vagy anyagcsere-betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek, valamint a várandós és gyermekvállalást tervező nőknek ajánlott. Emellett javasolt az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak, illetve a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is.

Mit érdemes tudni az idei védőoltásokról?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden évben kiadja az aktuális védőoltási útmutatót, amely segíti az orvosokat és a lakosságot az oltásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókban.

A legfontosabb tudnivalók röviden: