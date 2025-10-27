október 27., hétfő

Influenza szezon előtt: védőoltás

1 órája

Betegségmentes hónapokat szeretne? Most érdemes tenni érte!

Címkék#NNGYK#védelem#influenzaszezon#védőoltás#háziorvos

Ahogy beköszönt az őszi idő, egyre gyakoribbak a megfázásos és vírusos megbetegedések. A szakemberek szerint most, még a járványos időszak előtt érdemes gondoskodni a védekezésről és az immunrendszer megerősítéséről. Az influenza elleni védőoltás sokak számára az egyik legkiemeltebb védekezési lehetőség.

Keszán-Dopita Tünde

A hűvösebb hónapokban a zárt terek, a közösségi események és a változékony időjárás miatt könnyebben terjednek a légúti fertőzések. A háziorvosok arra figyelmeztetnek, hogy ilyenkor különösen fontos az elővigyázatosság: érdemes időben gondoskodni a védekezésről, hogy szervezetünk felkészülten várja a vírusok szezonját. Az influenza elleni védőoltás hatékony, és biztos védekezési mód a betegség ellen.

influenza elleni védőoltás
A 2025/2026-os influenza elleni védőoltás már minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető.
Fotó: d3sign / Forrás:  Getty Images

Már elérhető az ingyenes influenza elleni védőoltás országszerte

A 2025/2026-os influenzaszezonra gyártott védőoltás már minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető. – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) A térítésmentes vakcinát az állam idén is biztosítja a kockázati csoportba tartozók számára.

Az influenza elleni oltás a leghatékonyabb módja annak, hogy megelőzzük a betegség súlyos, szövődményekkel járó formáit. Az őszi időszakban különösen fontos a védekezés, hiszen a vírus még nem terjed járványosan, így most van a legjobb idő a védettség kialakítására.

A védőoltás elsősorban a 60 év felettieknek, a krónikus szív-, érrendszeri, légzőszervi vagy anyagcsere-betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek, valamint a várandós és gyermekvállalást tervező nőknek ajánlott. Emellett javasolt az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak, illetve a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is.

Mit érdemes tudni az idei védőoltásokról?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden évben kiadja az aktuális védőoltási útmutatót, amely segíti az orvosokat és a lakosságot az oltásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókban.

A legfontosabb tudnivalók röviden:

  • Betegség idején nem javasolt az oltás, de enyhe megfázás vagy alacsony láz még nem kizáró ok.
  • Krónikus betegek, idősek és várandós nők számára különösen ajánlott a védőoltás, mert náluk súlyosabb szövődményeket okozhat az influenza.
  • Az oltás nemcsak önmagunkat, hanem környezetünket is védi, különösen az időseket, kisgyermekeket és a legyengült immunrendszerűeket.
  • Az influenza elleni vakcina évről évre változik, hogy mindig az aktuálisan terjedő vírustörzsek ellen nyújtson védelmet.

Jobb félni, mint megijedni - jobb élni, mint félni

A szakemberek azt javasolják, hogy a védőoltást még a vírus tömeges megjelenése előtt kérjük a háziorvosnál – így a szervezetnek van ideje védettséget kialakítani a téli hónapokra.

A magyarországi oltási programban a 3 évesnél idősebbek számára 650 ezer adag, térítésmentesen felhasználható 3Fluart vakcina, míg a kisebbek védelmére 4 ezer adag Vaxigrip oltóanyag és 2 ezer adag Fluenz orrspray áll rendelkezésre. A trivalens oltóanyag két influenza A és egy B vírustörzset tartalmaz, összetétele pedig megfelel a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség 2025/2026-os szezonra szóló ajánlásának.

A korábbi évek tapasztalatai szerint hazánkban az influenzaszezon általában november végén indul, és januárban éri el a csúcspontját. Éppen ezért érdemes még a vírus tömeges megjelenése előtt beadatni az oltást, hogy a szervezet időben kialakíthassa a védettséget. A 2024–2025-ös szezonban több mint félmillió ember, összesen 557 184 fő kapott térítésmentesen influenza elleni oltást, közülük mintegy 70 százalék a 60 év feletti korosztályból került ki.

Az országos tisztifőorvos arra kéri a lakosságot, hogy saját és szeretteik egészsége érdekében minél többen éljenek a védőoltás lehetőségével. A térítésmentesen elérhető vakcinák mellett a gyógyszertárakban receptre, térítés ellenében is megvásárolhatók az influenza elleni oltóanyagok

Azonban ne feledjük: a rendszeres kézmosás, a vitaminban gazdag étrend, a pihenés és a közösségekben való tudatos viselkedés egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az ősz valóban betegségmentesen teljen.

