Őszi test, téli bölcsesség – mit együnk 60 felett?

Bár mindannyian eltérő genetikai adottságokkal és életkörülményekkel rendelkezünk, az öregedés jelei bizonyos szakaszokban hasonlóak vagy akár azonosak lehetnek. Az időskori testi változások teljesen természetesek, még ha néha nehezen is fogadjuk el azokat.

Időskori zöldség- és gyümölcsfogyasztás: napi legalább négy adag legyen, lehetőleg helyi, szezonális forrásból – a legjobb a saját kertből – és ebből legalább egy adagnyi nyersen fogyasztva.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Táplálkozási Akadémiája hírlevelében számos olyan információ található, amely segíthet eligazodni és támogatást nyújt az időnként felmerülő kételyek megoldásában.

Időskorban a fizikai aktivitás és az anyagcsere lassulása a szervezet energiaszükségletének csökkenéséhez vezet. Emellett az étvágy és az éhségérzet mérséklődése is gyakori, ami hiánybetegségekhez, kóros tápláltsági állapothoz és szarkopéniához (alacsony izomtömeg, csökkent izomerő vagy izomfunkció) vezethet. Gyakran felborul az idős szervezet folyadék- és elektrolitháztartásának egyensúlya is.

Az emésztőrendszer élettani működését érintő főbb változások:

• ízérzészavar (dysgeusia)

• szájszárazság (xerostomia)

• fájdalmas nyelés (odynophagia)

• nyelési nehezítettség (oropharingealis dysphagia)

• csökken a nyelőcső-perisztaltika

• csökken a gyomorsav-elválasztás

• csökken a gyomor ürülése

• lassúbb a bélmozgás (bélmotilitás)

• csökken a gyomor-bél vérellátása

• kisebb a felszívódás felszíne

• megváltozik a bélben lévő baktériumok és egyéb mikrobák mennyisége és aránya (bélmikrobiom).

Mit egyek 60 év felett? Ezt is unom, ez nem finom…

A lehető legfontosabb: már ne együnk mennyiségre annyit, mint fiatalabb korunkban.

Zöldség és gyümölcs minden nap

Hatvan év felett is fontos a napi legalább négy adag (kb. 400 g) zöldség és gyümölcs fogyasztása, lehetőleg helyi, szezonális forrásból – a legjobb a saját kertből – és ebből legalább egy adag nyersen fogyasztva.

A változatosság a kulcs: minden étkezés tartalmazhat zöldséget vagy gyümölcsöt, kevés sóval, cukorral és zsiradékkal elkészítve. Burgonya legfeljebb tíz napból öt alkalommal kerüljön az asztalra, olajos magvakból pedig heti 3–4 alkalommal egy kis maréknyi javasolt, akár őrölve is, ha valakinek a fogai nem szeretik az erősebb rágást igénylő ételeket.