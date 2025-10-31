1 órája
Őszi test, téli bölcsesség – mit együnk 60 felett?
Nem véletlen, hogy az őszt mindig az időskort legjobban bemutató évszaknak hívják. Az éküket elvesztő fák, ahogyan a levelek előbb gyönyörű színekben játszanak, aztán szép lassan a földre hullanak, és a csupasz, látszólag élettelen fa jól példázza egészségünk és testi változásaink képét. De mit tehetünk, mire érdemes figyelnünk, amikor ez az elkerülhetetlen időskori változás bekövetkezik?
Bár mindannyian eltérő genetikai adottságokkal és életkörülményekkel rendelkezünk, az öregedés jelei bizonyos szakaszokban hasonlóak vagy akár azonosak lehetnek. Az időskori testi változások teljesen természetesek, még ha néha nehezen is fogadjuk el azokat.
A időskori az még nem öregkori, ugye?
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Táplálkozási Akadémiája hírlevelében számos olyan információ található, amely segíthet eligazodni és támogatást nyújt az időnként felmerülő kételyek megoldásában.
Időskorban a fizikai aktivitás és az anyagcsere lassulása a szervezet energiaszükségletének csökkenéséhez vezet. Emellett az étvágy és az éhségérzet mérséklődése is gyakori, ami hiánybetegségekhez, kóros tápláltsági állapothoz és szarkopéniához (alacsony izomtömeg, csökkent izomerő vagy izomfunkció) vezethet. Gyakran felborul az idős szervezet folyadék- és elektrolitháztartásának egyensúlya is.
Az emésztőrendszer élettani működését érintő főbb változások:
• ízérzészavar (dysgeusia)
• szájszárazság (xerostomia)
• fájdalmas nyelés (odynophagia)
• nyelési nehezítettség (oropharingealis dysphagia)
• csökken a nyelőcső-perisztaltika
• csökken a gyomorsav-elválasztás
• csökken a gyomor ürülése
• lassúbb a bélmozgás (bélmotilitás)
• csökken a gyomor-bél vérellátása
• kisebb a felszívódás felszíne
• megváltozik a bélben lévő baktériumok és egyéb mikrobák mennyisége és aránya (bélmikrobiom).
Mit egyek 60 év felett? Ezt is unom, ez nem finom…
A lehető legfontosabb: már ne együnk mennyiségre annyit, mint fiatalabb korunkban.
Zöldség és gyümölcs minden nap
Hatvan év felett is fontos a napi legalább négy adag (kb. 400 g) zöldség és gyümölcs fogyasztása, lehetőleg helyi, szezonális forrásból – a legjobb a saját kertből – és ebből legalább egy adag nyersen fogyasztva.
A változatosság a kulcs: minden étkezés tartalmazhat zöldséget vagy gyümölcsöt, kevés sóval, cukorral és zsiradékkal elkészítve. Burgonya legfeljebb tíz napból öt alkalommal kerüljön az asztalra, olajos magvakból pedig heti 3–4 alkalommal egy kis maréknyi javasolt, akár őrölve is, ha valakinek a fogai nem szeretik az erősebb rágást igénylő ételeket.
Gyakorlati tipp: minden szendvicshez, főételhez vagy desszerthez társítsunk zöldséget vagy gyümölcsöt – például zöldséges köreteket, friss gyümölcsöt, gyümölcssalátát vagy gyümölcsös túrókrémet.
Teljes értékű gabonák
Naponta három adagnyi gabonaféle ajánlott, ebből legalább egy legyen teljes kiőrlésű (például barnarizs, bulgur, zabkása, teljes kiőrlésű kenyér). Ezek akár 50–80%-kal több rostot, vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, mint a finomított változatok.
Miért fontos a rost? Mert segít megelőzni a székrekedést, javítja a bélműködést, és hozzájárul a bélflóra egyensúlyához. A rostok lassítják a cukor felszívódását, így segítenek a vércukorszint és a koleszterin megfelelő szinten tartásában is.
Állati fehérjék minden főétkezéskor
A szervezet izom- és csontegészségének megőrzéséhez elengedhetetlen a tej, tejtermék, hal, tojás vagy sovány hús rendszeres fogyasztása.
- Naponta kb. 0,5 liter tej vagy ennek megfelelő tejtermék ajánlott (például joghurt, kefir, sajt, túró).
- Halat hetente legalább egyszer érdemes fogyasztani – az omega-3 zsírsavban gazdag fajták (lazac, makréla, hering, busa) különösen jót tesznek.
- Tojás zsírszegény formában heti 2–3 alkalommal, akár hús helyett is szerepelhet az étrendben.
A testünk megváltozhat, de az élet öröme nem vész el: egy tányér friss étel, egy jó séta a természetben is elég, hogy minden napunkban maradjon egy kicsi a tavaszból.