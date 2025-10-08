október 8., szerda

Sportvetélkedő időseknek

1 órája

Nagy csatát vívtak egymással a zalaegerszegi nyugdíjasok - persze a jókedv győzött (galéria, videó)

Az Idősek sportvetélkedője Zalaegerszegen az idősek hónapja rendezvénysorozat keretében zajlott.

Zaol.hu
Nagy csatát vívtak egymással a zalaegerszegi nyugdíjasok - persze a jókedv győzött (galéria, videó)

Játékos feladatok vártak a versenyzőkre

Fotó: Pezzetta Umberto

A versenyen városból érkező nyugdíjas szervezetek képviselői csapatok formájában mérhették össze ügyességüket öt különböző sportágban, így például célbadobás, golyójáték, lengőteke, kapura rúgás és kosárra dobás voltak versenyszámok. Az esemény célja, hogy ösztönözze az időseket a fizikai aktivitásra és erősítse a közösségi kapcsolatokat. Minden csapat emléklapot és ajándékot kapott, a legjobb versenyzőket és csapatokat pedig az idősek hónapjának zárórendezvényén díjazzák - számolt be róla az egerszegihirek.hu.

A résztvevőket Balaicz Zoltán polgármester, a Városi Idősügyi Tanács elnöke, valamint dr. Kocsis Gyula, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége zalai elnöke köszöntötte - jelezte közösségi oldalán a polgármester. A feladatokat Hutnik Eszter idősügyi szakreferens ismertette. A vetélkedőn 23 ötfős csapat vett részt, amelyek öt versenyszámban mérkőztek meg egymással.

Alább elérhető képgalériánkban és videónkban a vetélkedő izgalmas pillanatait örökítettük meg:

Idősek sportnapja

Fotók: Pezzetta Umberto

