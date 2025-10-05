október 5., vasárnap

Urbex

4 órája

Horrorfilmekbe illő elhagyatott elmegyógyintézetre bukkantak a Dunántúlon

Címkék#hadikórház#urbex#fotós#elmegyógyintézet

Lassan húsz éve áll üresen a somogyi kastély, amely egykor szociális intézményként működött. A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon fotósa térképezte fel a hátborzongató intézményt - írta meg a sonline.hu.

Zaol.hu
Horrorfilmekbe illő elhagyatott elmegyógyintézetre bukkantak a Dunántúlon

Forrás: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A urbex fotós úgy írta le a helyet, mint az egyik legnyomasztóbb hely, ahol valaha járt. A 300 éves épület egyébként grófi birtok volt, hadikórház lett belőle, majd az ötvenes évektől elmegyógyintézetként működött 2006-ig. 

A félelmetes képsort a sonline.hu-n tekintheti meg!

Zala vármegyében is szép számmal akadnak elhagyatott, hátborzongató helyek. Nyáron írtunk például egy zalai termálfürdőről, ahol a már csak a csend és a nosztalgia fogadja az embert. Ennek a fürdőnek azonban még van remény: a hírek szerint 2027-ben újranyithat.

 

