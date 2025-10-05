Horrorfilmekbe illő elhagyatott elmegyógyintézetre bukkantak a Dunántúlon

A urbex fotós úgy írta le a helyet, mint az egyik legnyomasztóbb hely, ahol valaha járt. A 300 éves épület egyébként grófi birtok volt, hadikórház lett belőle, majd az ötvenes évektől elmegyógyintézetként működött 2006-ig.

Zala vármegyében is szép számmal akadnak elhagyatott, hátborzongató helyek. Nyáron írtunk például egy zalai termálfürdőről, ahol a már csak a csend és a nosztalgia fogadja az embert. Ennek a fürdőnek azonban még van remény: a hírek szerint 2027-ben újranyithat.