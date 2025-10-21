Henye-hegyi őszi varázslat (galéria)

A kápolna környéke az a hely, ahol elmerenghetsz az idő múlásán, miközben rabul ejt, s nem enged el a hegyről nyíló panoráma… A 288 méteres dombot megéri gyalogosan meghódítani, hiszen ezernyi apró látnivaló, mellette a nagy távlatok vesznek körül, s mindezek ezer színben pompáznak, mégis, a legtöbben autóval érkeznek a kápolna környékére. A kistemplom barokk stílusban, 1758-ban épült Klima György pécsi püspök jóvoltából, a Szent Kereszt megtalálásának tiszteletére. A nyugalom, s a kilátás derűs időben magával ragadó, hiszen egyik oldalon erdő vesz körül, a másik felén pedig szőlőskertek sokasága ontja őszi színkavalkádját a telkekre ültetett bokrok, fák jóvoltából.