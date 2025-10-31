Csokit vagy csalunk! – Hátborzongató kalandokat éltek át a legbátrabbak Csácsban (galéria)

Az Izsák Imre Általános Iskola szervezte a szellemes rendezvényt, már a meghívóban megalapozva a hangulatot: "Készen állsz, hogy belépj a sötétség kapuján? Amint a nap lenyugszik, Csácsbozsok utcái életre kelnek. A szellemek és boszorkányok már várnak rád, hogy ravasz feladataikkal próbára tegyék a bátorságodat!" Halloween Csács: a játékos vetélkedőre, biztos, ami biztos, a szülőket is elvihették a gyerekek.