Halloween
51 perce
Csokit vagy csalunk! – Hátborzongató kalandokat éltek át a legbátrabbak Csácsban (galéria)
Rémisztő jelmez és zseblámpa volt a kötelező felszerelés csütörtök este Zalaegerszegen Csácsban. Nézd meg a gyerekeket, akik összeszedték bátorságukat és elmentek a Halloween-programra!
Jelmez és zseblámpa volt a kötelező felszerelés
Fotó: Pezzetta Umberto
Az Izsák Imre Általános Iskola szervezte a szellemes rendezvényt, már a meghívóban megalapozva a hangulatot: "Készen állsz, hogy belépj a sötétség kapuján? Amint a nap lenyugszik, Csácsbozsok utcái életre kelnek. A szellemek és boszorkányok már várnak rád, hogy ravasz feladataikkal próbára tegyék a bátorságodat!" Halloween Csács: a játékos vetélkedőre, biztos, ami biztos, a szülőket is elvihették a gyerekek.
Csokit vagy csalunk! Halloween CsácsbanFotók: Pezzetta Umberto
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre