Hagymavágás kisokos

39 perce

Sírsz a hagymától? Itt a trükk, amit minden háziasszonynak ismernie kell!

A gyakorló háziasszonyok egyik „nem szeretem” feladata a vöröshagyma felvágása. Már pedig minden étel alapja a jó sok hagyma: tudja ezt minden magyar konyhában jártas ember. Mutatjuk, mit tehetünk a zokogó pörköltkészítés elkerülésére.

Keszán-Dopita Tünde

Ha valaha is álltál a konyhában, kés a kézben, és érezted, hogy a könnyek potyognak az arcodon, nem vagy egyedül. A hagyma ugyanis nemcsak az ételeinket fűszerezi, hanem a könnyeinket is garantálja.

hagyma sírás
Bár nem a legdivatosabb megoldás, a védőszemüveg vagy úszószemüveg viselése teljes mértékben megakadályozza, hogy zokogásban törjünk ki a hagyma vágása közben.
Fotó: Rubberball/Mike Kemp / Forrás:  Getty Images

Hogyan is keletkeznek a hagyma-könnyek?

Ki hinné, hogy tényleg foglalkozik a hagyma problémakörével a tudomány is? A hagyma vágásakor felszabaduló kénvegyületek – mint a propántial-S-oxid – irritálják a szemet, válaszul pedig könnyezés indul meg a szem védelme érdekében.

A növény sejtfalainak mechanikai sérülése következtében a sejtfolyadékok keverednek a kénvegyületekkel, amelyek gáz formájában a levegőbe kerülnek. A szembe jutva pedig a könnyezés reflexét váltják ki. A kutatások szerint a hagyma nem egyetlen kitöréssel szabadítja fel ezeket az anyagokat; inkább egy kétlépcsős folyamat zajlik: először egy gyors (és rendkívül sírás-hatékony) köd, majd lassabb cseppek (könnycseppek fátyolban) formájában.

Következtetés: ha sírsz a hagymától, életlen a késed

No de azért ne sírjunk ezeken a száraz tényeken, a kutatások és a gyakorlati tapasztalatok alapján több módszer is létezik a hagymavágás okozta könnyezés mérséklésére:

Éles kés használata: A tompább penge nem csak a szakács idegeit teszi próbára, hanem növeli a hagymából kilövellő könnyezéskeltő részecskék számát és energiáját is. A gyorsabb mozdulat pedig – bármilyen paradox is – még több könnyet hoz.

Hagyma hűtése: A hagyma előzetes lehűtése (pár percig a fagyasztóban) csökkenti a kénvegyületek gáz formájában történő felszabadulását, így mérsékelve a könnyezést.

Vágás víz alatt: A hagyma víz alatti vágása megakadályozza, hogy a kénvegyületek a levegőbe kerüljenek, így csökkentve a szemekbe jutás esélyét.

Védőeszközök használata: Bár nem a legdivatosabb megoldás, a védőszemüveg vagy úszószemüveg viselése teljes mértékben megakadályozza, hogy a kénvegyületek a szemekbe jussanak.

Bármit is választunk, csak ne mondjunk le a hagymáról! 

És ha már itt tartunk: egyszerűbb olyan modern eszközöket beszerezni a konyhába, amellyel elkerülhetjük a sírást. Ilyenek a kisebb aprítógépek, vagy akár egy kézi hagymavágó, amely zárt edényben tartja vágás közben ezt az értékes alapanyagot.

De az éles kés, a hagyma hűtése és a védőeszközök használata mind hozzájárulhatnak a kellemetlenség csökkentéséhez. Emellett a konyhai higiénia alapvető fontosságú a biztonságos és egészséges főzés érdekében.

 

