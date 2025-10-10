39 perce
Sírsz a hagymától? Itt a trükk, amit minden háziasszonynak ismernie kell!
A gyakorló háziasszonyok egyik „nem szeretem” feladata a vöröshagyma felvágása. Már pedig minden étel alapja a jó sok hagyma: tudja ezt minden magyar konyhában jártas ember. Mutatjuk, mit tehetünk a zokogó pörköltkészítés elkerülésére.
Ha valaha is álltál a konyhában, kés a kézben, és érezted, hogy a könnyek potyognak az arcodon, nem vagy egyedül. A hagyma ugyanis nemcsak az ételeinket fűszerezi, hanem a könnyeinket is garantálja.
Hogyan is keletkeznek a hagyma-könnyek?
Ki hinné, hogy tényleg foglalkozik a hagyma problémakörével a tudomány is? A hagyma vágásakor felszabaduló kénvegyületek – mint a propántial-S-oxid – irritálják a szemet, válaszul pedig könnyezés indul meg a szem védelme érdekében.
A növény sejtfalainak mechanikai sérülése következtében a sejtfolyadékok keverednek a kénvegyületekkel, amelyek gáz formájában a levegőbe kerülnek. A szembe jutva pedig a könnyezés reflexét váltják ki. A kutatások szerint a hagyma nem egyetlen kitöréssel szabadítja fel ezeket az anyagokat; inkább egy kétlépcsős folyamat zajlik: először egy gyors (és rendkívül sírás-hatékony) köd, majd lassabb cseppek (könnycseppek fátyolban) formájában.
Következtetés: ha sírsz a hagymától, életlen a késed
No de azért ne sírjunk ezeken a száraz tényeken, a kutatások és a gyakorlati tapasztalatok alapján több módszer is létezik a hagymavágás okozta könnyezés mérséklésére:
Éles kés használata: A tompább penge nem csak a szakács idegeit teszi próbára, hanem növeli a hagymából kilövellő könnyezéskeltő részecskék számát és energiáját is. A gyorsabb mozdulat pedig – bármilyen paradox is – még több könnyet hoz.
Hagyma hűtése: A hagyma előzetes lehűtése (pár percig a fagyasztóban) csökkenti a kénvegyületek gáz formájában történő felszabadulását, így mérsékelve a könnyezést.
Vágás víz alatt: A hagyma víz alatti vágása megakadályozza, hogy a kénvegyületek a levegőbe kerüljenek, így csökkentve a szemekbe jutás esélyét.
Védőeszközök használata: Bár nem a legdivatosabb megoldás, a védőszemüveg vagy úszószemüveg viselése teljes mértékben megakadályozza, hogy a kénvegyületek a szemekbe jussanak.
Bármit is választunk, csak ne mondjunk le a hagymáról!
És ha már itt tartunk: egyszerűbb olyan modern eszközöket beszerezni a konyhába, amellyel elkerülhetjük a sírást. Ilyenek a kisebb aprítógépek, vagy akár egy kézi hagymavágó, amely zárt edényben tartja vágás közben ezt az értékes alapanyagot.
De az éles kés, a hagyma hűtése és a védőeszközök használata mind hozzájárulhatnak a kellemetlenség csökkentéséhez. Emellett a konyhai higiénia alapvető fontosságú a biztonságos és egészséges főzés érdekében.