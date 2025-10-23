Zalában nem terem, a szomszédba kell utazni ezért az ízletes erdei gombáért, de megéri! (galéria, videó)

Most tekintsünk el a vargányától, amely minden gombász álma, és amelyből idén ősszel a göcseji és az őrségi erdőkben is aratni lehetett. A két tájegység optimális körülményeket teremt a vargányának és még számos gombafajnak, a gyűrűs ráncosgomba példája ellenben azt mutatja, hogy egy hasonló adottságokkal rendelkező földrajzi területen belül milyen sokat számítanak a helyi ökológiai feltételek.

A gyűrűs ráncosgomba az Alpokalját kedveli, Zalában nem terem, egészen a Vendvidékig kell érte menni.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Gyűrűs ráncosgomba: az Alpokalját kedveli

A gyűrűs ráncosgombáért, bár az Őrségben is megtalálható, kicsit északabbra kell menni, a magyar–szlovén–osztrák határ találkozásánál lévő Vendvidéket kell felkeresni. A gyűrűs ráncosgomba vagy más néven ráncos fenyőgomba ugyanis az Alpokalja klímáját, talaját, éghajlatát kedveli. Termőhelye tekintetében még olyan érdekességgel is bír, hogy az áfonyazóna gombája, vagyis ott terem, ahol a vad áfonya is él. Zalában ezért is hiába keresnénk.

Kirándulás a megtalálás örömével

Érdemes azonban útra kelni érte, akár Kétvölgy irányában felkeresni ezt a csodaszép vidéket, ahol a sűrű erdőkkel borított dombok már magasabbra emelkednek, és ahol szintén belefeledkezhetünk a táj megnyugtató, tiszta környezetébe. A gyűrűs ráncosgomba a zöld mohában és az avarban is már messziről mutatja fakó okkersárga kalapját. Tudjuk, hogy a gombászás izgalmát a megtalálás adja, de attól még, hogy viszonylag könnyen rálelünk, a sikerélmény kicsit sem csökken. Ehető, ízletes gomba, kiváló pörkölt készíthető belőle.

A foltos szalamandrát is hiába keresnénk Zalában.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Idén későn érkeztünk, mert inkább csak túlfejlett gyűrűs ráncosgombát gyűjthettünk. Rajta kívül még vargányát, galambicát, sárga gerebent, káposztagombát találtunk, illetve láttunk kénvirággombát és gyilkos galócát. Ezúttal is utunkba akadt egy foltos szalamandra, amit szintén hiába keresnék Zalában.

Nem célunk az étkezési célú meghatározás, ezért ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyűjtött gombák minden egyes példányát élőben mutassák be gombaszakellenőrnek!