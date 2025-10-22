1 órája
A gombák titokzatos világa: lélegzetelállító fotók egy különleges könyvben (galéria)
A zalai erdők gomba gazdagságához nem fér kétség. Az ország legtávolabbi pontjairól is járnak ide, hogy a gondosan begyűjtött gombákat elraktározzák a következő szezon eljöveteléig. De a világ számos gombafaját lenyűgözően bemutató könyvet, amelyet a The Guardian harangozott be, igazán átlapoznánk – ha magyar nyelven is elérhető lenne.
Ausztráliában különleges eseménnyel ünneplik a gombavilág csodáit: a „Planet Fungi” (A gombák bolygója) című könyv és film alkotói – Dr. Tom May mikológus, valamint a világhírű gombafotós Stephen Axford és alkotótársa, Catherine Marciniak – egy exkluzív könyv bemutatóján vezették be az érdeklődőket a természet egyik legkülönösebb birodalmába. - írja a The Guardian.
A gombák világa kimeríthetetlen és csodálatos
A rendezvényen az apró makróvilág lenyűgöző részletei elevenedtek meg. A gombák színei, formái és életmódja szinte más dimenziót tár fel: a fotókon olyan varázslatos struktúrák láthatók, mintha a természet saját műalkotásai lennének. A képeket nézve, szinte gondolatban mi magunk is az erdők puha szőnyegén sétálunk, felfedezve a fák és bokrok ökoszisztémájának apró csodáit.
A Planet Fungi varázslatos makrófelvételeiFotók: Stephen Axford és Catherine Marciniak
A „Planet Fungi” (A gombák bolygója) címmel Ausztráliában megjelent könyv, nemcsak látványos, hanem ismeretterjesztő is – bemutatja, hogyan segítik a gombák az ökoszisztémák működését, és miért nélkülözhetetlenek a bolygónk életében.
Dr. Tom May több mint harminc éve kutatja a gombákat a viktóriai Királyi Botanikus Kertben, és célja, hogy minél több emberhez eljuttassa a gombák sokszínűségéről és szerepéről szóló tudást.
Hazánkban is, különösen a zalai tájakon, a fák között és az erdők talaján rengeteg lenyűgöző gombafaj bújik meg. A tavaszi és őszi erdőkben a megszokott csiperkéktől a ritka, színes kalapú gombákig minden megtalálható, amit ezen az égövön a természet apró csodái között keresni lehet.