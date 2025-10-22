A gombák titokzatos világa: lélegzetelállító fotók egy különleges könyvben (galéria)

Ausztráliában különleges eseménnyel ünneplik a gombavilág csodáit: a „Planet Fungi” (A gombák bolygója) című könyv és film alkotói – Dr. Tom May mikológus, valamint a világhírű gombafotós Stephen Axford és alkotótársa, Catherine Marciniak – egy exkluzív könyv bemutatóján vezették be az érdeklődőket a természet egyik legkülönösebb birodalmába. - írja a The Guardian.

A gombák világa kimeríthetetlen és csodálatos.

Forrás: The Guardian Fotó: Stephen Axford

A rendezvényen az apró makróvilág lenyűgöző részletei elevenedtek meg. A gombák színei, formái és életmódja szinte más dimenziót tár fel: a fotókon olyan varázslatos struktúrák láthatók, mintha a természet saját műalkotásai lennének. A képeket nézve, szinte gondolatban mi magunk is az erdők puha szőnyegén sétálunk, felfedezve a fák és bokrok ökoszisztémájának apró csodáit.