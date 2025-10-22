október 22., szerda

Előd névnap

15°
+12
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ausztrál könyv a gombák csodálatos világáról

1 órája

A gombák titokzatos világa: lélegzetelállító fotók egy különleges könyvben (galéria)

Címkék#The Guardian#gombafaj#A gombák bolygója#természet

A zalai erdők gomba gazdagságához nem fér kétség. Az ország legtávolabbi pontjairól is járnak ide, hogy a gondosan begyűjtött gombákat elraktározzák a következő szezon eljöveteléig. De a világ számos gombafaját lenyűgözően bemutató könyvet, amelyet a The Guardian harangozott be, igazán átlapoznánk – ha magyar nyelven is elérhető lenne.

Keszán-Dopita Tünde

Ausztráliában különleges eseménnyel ünneplik a gombavilág csodáit: a „Planet Fungi” (A gombák bolygója) című könyv és film alkotói – Dr. Tom May mikológus, valamint a világhírű gombafotós Stephen Axford és alkotótársa, Catherine Marciniak – egy exkluzív könyv bemutatóján vezették be az érdeklődőket a természet egyik legkülönösebb birodalmába. - írja a The Guardian.

gombák világa
A gombák világa kimeríthetetlen és csodálatos.
Forrás: The Guardian Fotó: Stephen Axford

A gombák világa kimeríthetetlen és csodálatos

A rendezvényen az apró makróvilág lenyűgöző részletei elevenedtek meg. A gombák színei, formái és életmódja szinte más dimenziót tár fel: a fotókon olyan varázslatos struktúrák láthatók, mintha a természet saját műalkotásai lennének. A képeket nézve, szinte gondolatban mi magunk is az erdők puha szőnyegén sétálunk, felfedezve a fák és bokrok ökoszisztémájának apró csodáit.

A Planet Fungi varázslatos makrófelvételei

Fotók: Stephen Axford és Catherine Marciniak

A „Planet Fungi” (A gombák bolygója) címmel Ausztráliában megjelent könyv, nemcsak látványos, hanem ismeretterjesztő is – bemutatja, hogyan segítik a gombák az ökoszisztémák működését, és miért nélkülözhetetlenek a bolygónk életében.

Dr. Tom May több mint harminc éve kutatja a gombákat a viktóriai Királyi Botanikus Kertben, és célja, hogy minél több emberhez eljuttassa a gombák sokszínűségéről és szerepéről szóló tudást.

Hazánkban is, különösen a zalai tájakon, a fák között és az erdők talaján rengeteg lenyűgöző gombafaj bújik meg. A tavaszi és őszi erdőkben a megszokott csiperkéktől a ritka, színes kalapú gombákig minden megtalálható, amit ezen az égövön a természet apró csodái között keresni lehet. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu