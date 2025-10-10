október 10., péntek

Gedeon névnap

17°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

1 órája

Gombák földjén Alsóerdőn

Címkék#Alsóerdő#Alsóerdei sport- és élménypark#gomba#család#gyerek

Zaol.hu
Gombák földjén Alsóerdőn

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Fotó: Dmitry Naumov

Gombák földjén címmel nyílik kiállítás az Alsóerdei Sport- és Élményparkban, amely mától november 2-ig látogatható, minden nap 10 és 18 óra között. A tárlat családoknak és iskolai csoportoknak is különleges őszi kalandot kínál. A látogatók játékos formában ismerkedhetnek a gombák életével, szerepükkel az ökoszisztémában, a szervezők szerint ez kifejezetten jól illeszkedik természettudományos órákhoz és osztálykirándulásokhoz is. Ám nemcsak gyerekek, hanem felnőttek is élvezhetik.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu