Gombák földjén Alsóerdőn

Gombák földjén címmel nyílik kiállítás az Alsóerdei Sport- és Élményparkban, amely mától november 2-ig látogatható, minden nap 10 és 18 óra között. A tárlat családoknak és iskolai csoportoknak is különleges őszi kalandot kínál. A látogatók játékos formában ismerkedhetnek a gombák életével, szerepükkel az ökoszisztémában, a szervezők szerint ez kifejezetten jól illeszkedik természettudományos órákhoz és osztálykirándulásokhoz is. Ám nemcsak gyerekek, hanem felnőttek is élvezhetik.

