október 3., péntek

Helga névnap

+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tuti módszer

2025.10.01. 19:10

Hogyan marad meg a gomba? A szárított vargánya árával csak az íze vetekedhet: mindkettő a csillagokba visz...

Címkék#vargánya#gomba#tartósítás

Hogyan maradhat velünk a felfedezés és a megtalálás öröme? Nos: a gomba szárítása az egyik tartósítási lehetőség, amellyel sokáig megőrizhetjük ízeit, aromáját.

Antal Lívia

A gomba szárítása kapcsán fő szabály, hogy csak a fiatal és egészséges gombákból kaphatunk jó minőségű szárítmányt. A legtöbb ehető gombafaj alkalmas erre, de léteznek olyanok is, amelyekkel kár próbálkozni. Az utóbbiakhoz tartozik például a sárga rókagomba, mert az elveszti zamatanyagait, állagát. Rágósan kapjuk vissza az áztatást követő főzés során. 

Gomba szárítása, legjobb ehhez a vargánya
A gomba szárítása olyan tartósítási eljárás, amellyel megőrizhetjük ízét, aromáját. E tekintetben a vargányából készül a legjobb szárítmány. (Képünkön egy közülük galambica)
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Gomba szárítása – vargánya a biztos befutó

A vargánya a biztos befutó, mert megőrzi minden jó tulajdonságát, sőt, még gazdagodik is íze, aromája a szárítástól. Nem hiába a legkedveltebb, leggyakoribb gombafaj, amit ily módon tartósítanak. A szárított vargánya ára is figyelemre méltó, hisz 100 grammja 6990 forint az egyik virtuális piacon. De nem ezért szárítjuk.

A gomba felszeletése, legjobb erre a vargánya
A felszeletelt vargányát rendezzük sorba, ami látványnak sem utolsó.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Így szeleteljük fel a szárításhoz

A vargánya szeletelését hosszú élű, vékony pengéjű, nagyon éles késsel végezzük, a hossztengelyével párhuzamosan, 3-5 milliméter szélességben. Akkor kapunk igazán szép szárítmányt, ha úgy szeleteljük, hogy a kalap és a tönk egyben marad, de ez nem mindig lehetséges. Ilyenkor szeleteljük fel külön-külön ezeket. A vágódeszkán felszeletelt vargányákat rendezzük szép sorba újságpapírral vagy fénymásolópapírral leterített nagyobb tálcára. Fontos, hogy főleg az első napon többször forgassuk meg, mert a távozó nedvesség miatt képes odaragadni. 

A gomba felszeletése, legjobb erre a vargánya
Miután ropogósra száradt, tegyük jól zárható üvegbe
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Addig szárítsuk, amíg nem ropog

A szárítást végezhetjük aszalógépben, s szokták sütőbe is rakni, de oda kell figyelni a hőmérsékletre, mert könnyen megéghet. A felszeletelt vargánya a szobában is megszárad néhány nap alatt. Időnként nézzünk rá és forgassuk meg. Ha már ropogósra száradt, tegyük jól zárható üvegbe. A vargányás, tejfölös krumplileves talán a legklasszikusabb étel, ami készülhet belőle. Ehhez 20-30 percre hideg vízbe kell áztatni, hogy visszapuhuljon. A szárított vargányát a pörköltek alá áztatás nélkül tehetjük. Porrá is őrölhetjük, így többféle ételt ízesíthetünk vele. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu