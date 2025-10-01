Hogyan marad meg a gomba? A szárított vargánya árával csak az íze vetekedhet: mindkettő a csillagokba visz...

A gomba szárítása kapcsán fő szabály, hogy csak a fiatal és egészséges gombákból kaphatunk jó minőségű szárítmányt. A legtöbb ehető gombafaj alkalmas erre, de léteznek olyanok is, amelyekkel kár próbálkozni. Az utóbbiakhoz tartozik például a sárga rókagomba, mert az elveszti zamatanyagait, állagát. Rágósan kapjuk vissza az áztatást követő főzés során.

A gomba szárítása olyan tartósítási eljárás, amellyel megőrizhetjük ízét, aromáját. E tekintetben a vargányából készül a legjobb szárítmány. (Képünkön egy közülük galambica)

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Gomba szárítása – vargánya a biztos befutó

A vargánya a biztos befutó, mert megőrzi minden jó tulajdonságát, sőt, még gazdagodik is íze, aromája a szárítástól. Nem hiába a legkedveltebb, leggyakoribb gombafaj, amit ily módon tartósítanak. A szárított vargánya ára is figyelemre méltó, hisz 100 grammja 6990 forint az egyik virtuális piacon. De nem ezért szárítjuk.

A felszeletelt vargányát rendezzük sorba, ami látványnak sem utolsó.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Így szeleteljük fel a szárításhoz

A vargánya szeletelését hosszú élű, vékony pengéjű, nagyon éles késsel végezzük, a hossztengelyével párhuzamosan, 3-5 milliméter szélességben. Akkor kapunk igazán szép szárítmányt, ha úgy szeleteljük, hogy a kalap és a tönk egyben marad, de ez nem mindig lehetséges. Ilyenkor szeleteljük fel külön-külön ezeket. A vágódeszkán felszeletelt vargányákat rendezzük szép sorba újságpapírral vagy fénymásolópapírral leterített nagyobb tálcára. Fontos, hogy főleg az első napon többször forgassuk meg, mert a távozó nedvesség miatt képes odaragadni.

Miután ropogósra száradt, tegyük jól zárható üvegbe

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Addig szárítsuk, amíg nem ropog

A szárítást végezhetjük aszalógépben, s szokták sütőbe is rakni, de oda kell figyelni a hőmérsékletre, mert könnyen megéghet. A felszeletelt vargánya a szobában is megszárad néhány nap alatt. Időnként nézzünk rá és forgassuk meg. Ha már ropogósra száradt, tegyük jól zárható üvegbe. A vargányás, tejfölös krumplileves talán a legklasszikusabb étel, ami készülhet belőle. Ehhez 20-30 percre hideg vízbe kell áztatni, hogy visszapuhuljon. A szárított vargányát a pörköltek alá áztatás nélkül tehetjük. Porrá is őrölhetjük, így többféle ételt ízesíthetünk vele.