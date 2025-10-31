Akarsz Gulliver lenni Liliputban? Gyere és nézd meg a zalai parkot, aminek az ország másik feléből is csodájára járnak! (galéria, videó)

Nagylengyel önkormányzata a faluház mögötti hatalmas zöld területen 2013-ban hozta létre Az én parkomat, ahol 2020-ban kapott helyet a Göcsej Park. A miniatürizált göcseji tájegység Göcsej 23 települését hivatott bemutatni. A falvakat jelképező faoszlopokat oly módon helyezték el, ahogy a valóságban is fekszenek egymástól a települések, teljesen méretarányosan, égtájnak megfelelően, s ahogy összekötik őket az utak, mondta Scheiber Ildikó, Nagylengyel polgármestere.

Göcsej Park Nagylengyelben. Faoszlopok jelzik a göcseji falvak egymáshoz viszonyított földrajzi helyzetét. Elsőként Nagylengyel helyezett el egy makett olajfúró tornyot oszlopa mellett, a kőolaj-kitermelésre utalva.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Göcsej Park: templomokkal, haranglábakkal, himbával, vargányával

A Göcsej Parkot Nagylengyel önkormányzata létesítette és tartja fenn. 2020 őszén adták át, akkor csak Nagylengyel oszlopa mellett állt egy mini olajfúrótorony a település olajos múltjára utalva. A jelenleg a falvak felénél látható makett formájában valamely rájuk jellemző érték. A teljesség igénye nélkül Gellénházát a himba jelképezi, szintén az olajkitermelésre utalva, Gombosszeget a szoknyás harangláb, Milejszeget az Assisi Szent Ferenc katolikus templom, amelyek építészeti értéket képviselnek. Dobronhegy oszlopánál a kilátó Göcsej legmagasabb pontjára, a Kandikóra utal. Kustánszeg népszerű horgásztavát, míg Szilvágy a vargányát mutatja be, mint a göcseji erdők kincsét.

A Göcsej Park bejárata. Sétálj be és ismerd meg, hogy a makett templomok, haranglábak, kilátó, himba és a vargánya mely település építészeti és természeti értékéhez tartozik hozzá.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A Göcsej Park országos hírre tett szert

Időközben a Göcsej Park kivilágítását is megoldották, így este is bejárható. Minden település faoszlopán egy kis táblán olvasható történetük. A látogatók ezáltal megismerhetik a göcseji tájegységet alkotó falvakat. Ez arra is ösztönözheti őket, hogy élőben tegyenek látogatást ezekben a községekben. A zalai Göcsej Park országos hírre tett szert az elmúlt öt évben. Az érdeklődők sokfelől érkeznek, legutóbb Szegedről és Pécsről jöttek csoportok Nagylengyelbe, tudtuk meg a polgármestertől.