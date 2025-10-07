1 órája
Az érett kiváló lekvárnak, de mit csináljunk a kevésbé érett fügéből?
A tél még messze van, de mivel már voltak mínuszok reggel, ideje betakarítani az utolsó gyümölcsöket. Fügefánkon maradt jó néhány gyümölcs, így hát leszedtük, nehogy megfagyjon.
De lehet, hogy korán tettük, mert a szára tejfehér nedvet eresztett, amellyel nem szerencsés érintkezni, mert komoly bőrirritációt okozhat. A szakemberek szerint ez azt jelenti, hogy a füge még nem érett meg teljesen.
Füge: a kevésbé érettet tedd el savanyúnak!
Érettségét úgy is jelzi, hogy könnyen elválik a fától, ennek a szempontnak viszont megfelelt. A füge azontúl, hogy rendkívül ízletes gyümölcs, támogatja szervezetünket, többek között szabályozza a vérnyomást, csökkenti a koleszterinszintet és serkentőleg hat memóriánkra. Gazdag vitamin- és ásványianyag-tartalmánál fogva a legjobb nyersen fogyasztani. Készülhet belőle lekvár, a túlérettekből cefre a pálinkához, a kevésbé érettekből pedig savanyúság, amelyről a Ripost.hu cikke alapján a Mindmegette.hu közöl receptet.