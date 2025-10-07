Az érett kiváló lekvárnak, de mit csináljunk a kevésbé érett fügéből?

De lehet, hogy korán tettük, mert a szára tejfehér nedvet eresztett, amellyel nem szerencsés érintkezni, mert komoly bőrirritációt okozhat. A szakemberek szerint ez azt jelenti, hogy a füge még nem érett meg teljesen.

A füge nem utóérő gyümölcs, ha nem tudott beérni, fügesavanyú lehet belőle

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Füge: a kevésbé érettet tedd el savanyúnak!

Érettségét úgy is jelzi, hogy könnyen elválik a fától, ennek a szempontnak viszont megfelelt. A füge azontúl, hogy rendkívül ízletes gyümölcs, támogatja szervezetünket, többek között szabályozza a vérnyomást, csökkenti a koleszterinszintet és serkentőleg hat memóriánkra. Gazdag vitamin- és ásványianyag-tartalmánál fogva a legjobb nyersen fogyasztani. Készülhet belőle lekvár, a túlérettekből cefre a pálinkához, a kevésbé érettekből pedig savanyúság, amelyről a Ripost.hu cikke alapján a Mindmegette.hu közöl receptet.