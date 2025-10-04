Mozdulatlanul 15 évig: egy luxuslimuzin kapott új esélyt a feltámadásra (galéria)

Most már eláruljuk, a francia autóritkaság nem más, mint egy Citroën XM V6-24V típusú személygépkocsi. Az autóról Facebookon található szentendrei Oldtimer Automobil Kft. osztott meg fotókat és persze egy történetet is mellékeltek.

Francia autóritkaság, vagyis a Citroën luxuslimuzinja

Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Francia autóritkaság: egy fiatalember csapott le a kocsira

Mint írták: ez a különlegesen ritka állapotú, 24 szelepes motorral szerelt, 200 lóerős XM egészen pontosan mindössze 59890 kilométert futott és 15 évet állt mozdulatlanul. Az autót 5 éve vásárolták első tulajdonosának hagyatékából, amely azóta a garázsuk mélyén pihent. Az ifjú érdeklődő kedvéért felélesztették, azonban a nagy szervíz majd Krisztiánékra vár: üzemanyagrendszer, hidraulika, vízpumpa csere, meg még ki tudja mi...

Vonzó fenék, de még felújításra vár...

Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Luxuslimuzin

Ez az Citroën XM V6-24V, vagyis a nagyméretű luxuslimuzin volt az, amelyik elnyerte az Év Autója díjat 1990-ben. A szentendrei cég elárulta: minden korabeli extrával felszerelt, így igen kívánatos darab. Sikeres műszaki felújítás és mielőbbi Oldtimer (OT) vizsga után remélhetőleg újra az utakon láthatjuk viszont.

Bőr, fa és minőség. Egy fiatalember látott fantáziát a retró luxusban

Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Extra felszereltségek: