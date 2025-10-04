október 5., vasárnap

Ritkaság

17 órája

Mozdulatlanul 15 évig: egy luxuslimuzin kapott új esélyt a feltámadásra (galéria)

Címkék#Citroën XM V6-24V#luxuslimuzin#autó

Egy különlegesnek számító autót mozdítottak meg 15 év után egy garázsban. A francia autóritkaságot a 20 éves debreceni gépészmérnök tanuló Krisztián és édesapja vásárolta meg, hogy ketten felújítják. A különleges sztorira portálunk is kíváncsi volt.

Benedek Bálint
Mozdulatlanul 15 évig: egy luxuslimuzin kapott új esélyt a feltámadásra (galéria)

A retró csodákért rajongó autósok azonnal felismerik a francia autóritkaságot a belső tartalom alapján is, de aki mégsem, annak a cikkben megmutatjuk kívülről is

Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Most már eláruljuk, a francia autóritkaság nem más, mint egy Citroën XM V6-24V típusú személygépkocsi. Az autóról Facebookon található szentendrei Oldtimer Automobil Kft. osztott meg fotókat és persze egy történetet is mellékeltek.

francia autóritkaság
Francia autóritkaság, vagyis a Citroën luxuslimuzinja
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Francia autóritkaság: egy fiatalember csapott le a kocsira

Mint írták: ez a különlegesen ritka állapotú, 24 szelepes motorral szerelt, 200 lóerős XM egészen pontosan mindössze 59890 kilométert futott és 15 évet állt mozdulatlanul. Az autót 5 éve vásárolták első tulajdonosának hagyatékából, amely azóta a garázsuk mélyén pihent. Az ifjú érdeklődő kedvéért felélesztették, azonban a nagy szervíz majd Krisztiánékra vár: üzemanyagrendszer, hidraulika, vízpumpa csere, meg még ki tudja mi...

francia autóritkaság
Vonzó fenék, de még felújításra vár...
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Luxuslimuzin

Ez az Citroën XM V6-24V, vagyis a nagyméretű luxuslimuzin volt az, amelyik elnyerte az Év Autója díjat 1990-ben. A szentendrei cég elárulta: minden korabeli extrával felszerelt, így igen kívánatos darab. Sikeres műszaki felújítás és mielőbbi Oldtimer (OT) vizsga után remélhetőleg újra az utakon láthatjuk viszont.

francia autóritkaság
Bőr, fa és minőség. Egy fiatalember látott fantáziát a retró luxusban
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Extra felszereltségek:

  • Motoros bőrbelső, 
  • ülésfűtés elöl-hátul, 
  • automata klíma, 
  • kódos indítás, 
  • board computer, 
  • valódi fabetétek, 
  • Clarion hi-fi, 
  • állítható sport futómű került be.

Tizenöt év után éledt újra a Citroën XM V6-24V

Fotók: Benedek Bálint

 

