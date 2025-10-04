1 órája
Mozdulatlanul 15 évig: egy luxuslimuzin kapott új esélyt a feltámadásra (galéria)
Egy különlegesnek számító autót mozdítottak meg 15 év után egy garázsban. A francia autóritkaságot a 20 éves debreceni gépészmérnök tanuló Krisztián és édesapja vásárolta meg, hogy ketten felújítják. A különleges sztorira portálunk is kíváncsi volt.
A retró csodákért rajongó autósok azonnal felismerik a francia autóritkaságot a belső tartalom alapján is, de aki mégsem, annak a cikkben megmutatjuk kívülről is
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook
Most már eláruljuk, a francia autóritkaság nem más, mint egy Citroën XM V6-24V típusú személygépkocsi. Az autóról Facebookon található szentendrei Oldtimer Automobil Kft. osztott meg fotókat és persze egy történetet is mellékeltek.
Francia autóritkaság: egy fiatalember csapott le a kocsira
Mint írták: ez a különlegesen ritka állapotú, 24 szelepes motorral szerelt, 200 lóerős XM egészen pontosan mindössze 59890 kilométert futott és 15 évet állt mozdulatlanul. Az autót 5 éve vásárolták első tulajdonosának hagyatékából, amely azóta a garázsuk mélyén pihent. Az ifjú érdeklődő kedvéért felélesztették, azonban a nagy szervíz majd Krisztiánékra vár: üzemanyagrendszer, hidraulika, vízpumpa csere, meg még ki tudja mi...
Luxuslimuzin
Ez az Citroën XM V6-24V, vagyis a nagyméretű luxuslimuzin volt az, amelyik elnyerte az Év Autója díjat 1989-ben. A szentendrei cég elárulta: minden korabeli extrával felszerelt, így igen kívánatos darab. Sikeres műszaki felújítás és mielőbbi Oldtimer (OT) vizsga után remélhetőleg újra az utakon láthatjuk viszont.
Extra felszereltségek:
- Motoros bőrbelső,
- ülésfűtés elöl-hátul,
- automata klíma,
- kódos indítás,
- board computer,
- valódi fabetétek,
- Clarion hi-fi,
- állítható sport futómű került be.
Tizenöt év után éledt újra a Citroën XM V6-24VFotók: Benedek Bálint
