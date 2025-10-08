október 8., szerda

Koppány névnap

+17
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Táncművész vezeti

1 órája

Flamenco Zalaegerszegen – tüzes tánckurzus indul, kezdőknek

Címkék#szenvedély#flamenco#ritmus#Zalaegerszeg#tánc#kurzus

A spanyol tánc szenvedélye, ritmusa és lelki ereje most Zalaegerszegre érkezik: flamenco mini kurzus indul kezdőknek, amelyre minden érdeklődőt várnak – akár táncos előképzettség nélkül is. Lágyívű mozdulatok, lebbenő kendők és sűrűn kopogó tánclépések: a flamenco megismerésének első lépcsőfokai.

Keszán-Dopita Tünde

A különleges alkalmat Budapestről érkező flamenco táncművész, tanár, alkotó ember, Bajnay Beáta vezeti. Lenyűgözően izgalmas lehetőségnek ígérkezik a flamenco minikurzus, amelyre már elindult a jelentkezés.

flamenco tánckurzus Zalaegerszegen
„A flamenco tartást ad, önbizalmat, figyelmet. A mozdulatokban benne van a női erő, de nemcsak nőknek szól: mindenkinek, aki szeretné megérezni, milyen az, amikor valóban önmaga lehet.”
Fotó: AugusztPoczeAndrea / Forrás: Bajnay Beáta

Egy találkozásból született meghívás

Az ötlet egy nyári flamenco kurzuson született, ahol a zalaegerszegi Júlia és az oktató találkoztak. Júlia kérdezte meg: nyitott lenne-e arra, hogy egyszer Zalaegerszegen is tartson foglalkozást? A válasz egy határozott igen volt. „Budapesten élek, és nem ismerek senkit Zalaegerszegen, így nagy segítség számomra, hogy Júlia segít megszervezni a kurzust és összefogni a jelentkezőket” – meséli a táncművész.

Mi is az a flamenco? A flamenco Andalúziából származik, és egyszerre tánc, zene és érzelem. A flamenco lüktetése, csípőmozgásai, kéz- és karformái adnak egyedi karaktert ennek az előadóművészeti stílusnak.

A flamenco minden érzékemet leköti”

A flamencóval 1994-ben találkozott először. „Gyerekkoromban versenytáncoltam, majd amikor Budapestre kerültem, több műfajt kipróbáltam, de az első flamenco órán tudtam: ez az én utam. Azóta Spanyolországban is tanultam, hogy minél mélyebben megértsem és átadjam ezt a különleges táncot.

Egy korábbi interjúban így vall erről Beáta: „Hosszú évek óta (majd 30 éve) a felszabadultság és az öröm forrása, olykor segítőm, gyógyítóm is. A lélek alkímiaműhelye. A flamenco szerelem, hivatás és „munka” is egyben. Szerencsésnek érzem magam, hogy azt csinálhatom, amit igazán szeretek.”

"Ez a tánc egyszerre igényli a testet, a lelket és a szellemet.” Fotó: beatrix molnar. molnarmexi.com

A flamenco számára egyszerre testi és lelki élmény: „Teljesen leköti az embert. A ritmus, a zene, a mozdulatok – minden összeér. Ez a tánc egyszerre igényli a testet, a lelket és a szellemet.

Az alapoktól indulnak – legyezővel zárul a kurzus

A zalaegerszegi workshop teljesen kezdőknek szól. A résztvevők kar- és lábtechnikát, ritmus- és koordinációs gyakorlatokat tanulhatnak, majd a háromórás alkalom végén egy kis legyezőtechnika is előkerül – ha a résztvevők elfáradnak, ez könnyed, mégis látványos lezárás lehet.

@josemanuelalvarezdancer Mis clases en #lacapitanaflamenco 😻😻😻 #flamenco #danza #dance #bailaores #danzaores #dance #dancer #coreography #barcelona ♬ sonido original - Jose Manuel Alvarez

A flamenco nem csupán tűz és piros szoknya – sokkal többszínű ennél... Lehet benne szenvedély, de ugyanúgy finomság és líraiság is.

A női önkifejezés tánca – de mindenkinek szól

Az oktató szerint a flamenco különleges módon segít megélni a nőiességet, ugyanakkor mindenkinek lehetőséget ad, hogy megtalálja a saját táncát.

„Nem kell hozzá más, csak te magad, a zene és a pillanat.”

Ez a tánc tartást ad, önbizalmat, figyelmet. A mozdulatokban benne van a női erő, de nemcsak nőknek szól: mindenkinek, aki szeretné megérezni, milyen az, amikor valóban önmaga lehet.

Jelentkezés és részletek:

Bevezető a flamenco világába: 3 órás tánckurzus Bajnay Beával Zalaegerszegen. 2025.Október 25.

Jelentkezési határidő: október 18.
Elérhetőségek: [email protected], Tel.: 06-30.284.0906
Létszám: minimum 10 fő, maximum 20 fő.
Ajánlott öltözék: kényelmes ruházat, hölgyeknek szoknya, magassarkú, zárt orrú cipő. Ha van, saját legyező.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu