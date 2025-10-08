1 órája
Flamenco Zalaegerszegen – tüzes tánckurzus indul, kezdőknek
A spanyol tánc szenvedélye, ritmusa és lelki ereje most Zalaegerszegre érkezik: flamenco mini kurzus indul kezdőknek, amelyre minden érdeklődőt várnak – akár táncos előképzettség nélkül is. Lágyívű mozdulatok, lebbenő kendők és sűrűn kopogó tánclépések: a flamenco megismerésének első lépcsőfokai.
A különleges alkalmat Budapestről érkező flamenco táncművész, tanár, alkotó ember, Bajnay Beáta vezeti. Lenyűgözően izgalmas lehetőségnek ígérkezik a flamenco minikurzus, amelyre már elindult a jelentkezés.
Egy találkozásból született meghívás
Az ötlet egy nyári flamenco kurzuson született, ahol a zalaegerszegi Júlia és az oktató találkoztak. Júlia kérdezte meg: nyitott lenne-e arra, hogy egyszer Zalaegerszegen is tartson foglalkozást? A válasz egy határozott igen volt. „Budapesten élek, és nem ismerek senkit Zalaegerszegen, így nagy segítség számomra, hogy Júlia segít megszervezni a kurzust és összefogni a jelentkezőket” – meséli a táncművész.
Mi is az a flamenco? A flamenco Andalúziából származik, és egyszerre tánc, zene és érzelem. A flamenco lüktetése, csípőmozgásai, kéz- és karformái adnak egyedi karaktert ennek az előadóművészeti stílusnak.
„A flamenco minden érzékemet leköti”
A flamencóval 1994-ben találkozott először. „Gyerekkoromban versenytáncoltam, majd amikor Budapestre kerültem, több műfajt kipróbáltam, de az első flamenco órán tudtam: ez az én utam. Azóta Spanyolországban is tanultam, hogy minél mélyebben megértsem és átadjam ezt a különleges táncot.”
Egy korábbi interjúban így vall erről Beáta: „Hosszú évek óta (majd 30 éve) a felszabadultság és az öröm forrása, olykor segítőm, gyógyítóm is. A lélek alkímiaműhelye. A flamenco szerelem, hivatás és „munka” is egyben. Szerencsésnek érzem magam, hogy azt csinálhatom, amit igazán szeretek.”
A flamenco számára egyszerre testi és lelki élmény: „Teljesen leköti az embert. A ritmus, a zene, a mozdulatok – minden összeér. Ez a tánc egyszerre igényli a testet, a lelket és a szellemet.”
Az alapoktól indulnak – legyezővel zárul a kurzus
A zalaegerszegi workshop teljesen kezdőknek szól. A résztvevők kar- és lábtechnikát, ritmus- és koordinációs gyakorlatokat tanulhatnak, majd a háromórás alkalom végén egy kis legyezőtechnika is előkerül – ha a résztvevők elfáradnak, ez könnyed, mégis látványos lezárás lehet.
„A flamenco nem csupán tűz és piros szoknya – sokkal többszínű ennél... Lehet benne szenvedély, de ugyanúgy finomság és líraiság is.”
A női önkifejezés tánca – de mindenkinek szól
Az oktató szerint a flamenco különleges módon segít megélni a nőiességet, ugyanakkor mindenkinek lehetőséget ad, hogy megtalálja a saját táncát.
„Nem kell hozzá más, csak te magad, a zene és a pillanat.”
„Ez a tánc tartást ad, önbizalmat, figyelmet. A mozdulatokban benne van a női erő, de nemcsak nőknek szól: mindenkinek, aki szeretné megérezni, milyen az, amikor valóban önmaga lehet.”
Jelentkezés és részletek:
Bevezető a flamenco világába: 3 órás tánckurzus Bajnay Beával Zalaegerszegen. 2025.Október 25.
Jelentkezési határidő: október 18.
Elérhetőségek: [email protected], Tel.: 06-30.284.0906
Létszám: minimum 10 fő, maximum 20 fő.
Ajánlott öltözék: kényelmes ruházat, hölgyeknek szoknya, magassarkú, zárt orrú cipő. Ha van, saját legyező.