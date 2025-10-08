Flamenco Zalaegerszegen – tüzes tánckurzus indul, kezdőknek

A különleges alkalmat Budapestről érkező flamenco táncművész, tanár, alkotó ember, Bajnay Beáta vezeti. Lenyűgözően izgalmas lehetőségnek ígérkezik a flamenco minikurzus, amelyre már elindult a jelentkezés.

„A flamenco tartást ad, önbizalmat, figyelmet. A mozdulatokban benne van a női erő, de nemcsak nőknek szól: mindenkinek, aki szeretné megérezni, milyen az, amikor valóban önmaga lehet.”

Fotó: AugusztPoczeAndrea / Forrás: Bajnay Beáta

Egy találkozásból született meghívás

Az ötlet egy nyári flamenco kurzuson született, ahol a zalaegerszegi Júlia és az oktató találkoztak. Júlia kérdezte meg: nyitott lenne-e arra, hogy egyszer Zalaegerszegen is tartson foglalkozást? A válasz egy határozott igen volt. „Budapesten élek, és nem ismerek senkit Zalaegerszegen, így nagy segítség számomra, hogy Júlia segít megszervezni a kurzust és összefogni a jelentkezőket” – meséli a táncművész.

Mi is az a flamenco? A flamenco Andalúziából származik, és egyszerre tánc, zene és érzelem. A flamenco lüktetése, csípőmozgásai, kéz- és karformái adnak egyedi karaktert ennek az előadóművészeti stílusnak.

„A flamenco minden érzékemet leköti”

A flamencóval 1994-ben találkozott először. „Gyerekkoromban versenytáncoltam, majd amikor Budapestre kerültem, több műfajt kipróbáltam, de az első flamenco órán tudtam: ez az én utam. Azóta Spanyolországban is tanultam, hogy minél mélyebben megértsem és átadjam ezt a különleges táncot.”

Egy korábbi interjúban így vall erről Beáta: „Hosszú évek óta (majd 30 éve) a felszabadultság és az öröm forrása, olykor segítőm, gyógyítóm is. A lélek alkímiaműhelye. A flamenco szerelem, hivatás és „munka” is egyben. Szerencsésnek érzem magam, hogy azt csinálhatom, amit igazán szeretek.”

"Ez a tánc egyszerre igényli a testet, a lelket és a szellemet.” Fotó: beatrix molnar. molnarmexi.com

A flamenco számára egyszerre testi és lelki élmény: „Teljesen leköti az embert. A ritmus, a zene, a mozdulatok – minden összeér. Ez a tánc egyszerre igényli a testet, a lelket és a szellemet.”

Az alapoktól indulnak – legyezővel zárul a kurzus

A zalaegerszegi workshop teljesen kezdőknek szól. A résztvevők kar- és lábtechnikát, ritmus- és koordinációs gyakorlatokat tanulhatnak, majd a háromórás alkalom végén egy kis legyezőtechnika is előkerül – ha a résztvevők elfáradnak, ez könnyed, mégis látványos lezárás lehet.

„A flamenco nem csupán tűz és piros szoknya – sokkal többszínű ennél... Lehet benne szenvedély, de ugyanúgy finomság és líraiság is.”