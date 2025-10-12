Erdélyi, élő skanzen készül Zalában, a csodaszép becsvölgyei tájban (képgaléria)

A Mezőségről több híres író is megfogalmazott gondolatokat: „Az egyre nagyobb számban betelepülő és egyébként is szapora oláhok révén először vegyes lakosságúvá, majd román többségűvé vált. Magyarok már csak szórványban maradtak” fogalmazta meg ezt a szomorú folyamatot Makkai Sándor, akinek a Holttenger című regénye is erről szól. Sütő András: Anyám könnyű álmot ígért című művének is ez adja a fő ideológiai mondanivalóját, és erről a tájról, s a környék fájdalmas pusztulásáról adnak képet Wass Albert regényei is.

Ballai Attila is eljött… Úgy döntött, hogy magával hoz egy parányi Erdélyt.

Ballai Attila, a „parányi” skanzen építője

Fotó: Győrffy István

Egy ideig Pesten élt, de mindig szeretett volna az erdélyihez hasonló környezetben letelepedni Magyarországon. Kereste a helyet Budapest környékén is, de ott már mindenfelé erős volt a fővárosi vonzás, mentalitás…

- Egy társasággal érkeztem Becsvölgyére, és nagyon megtetszett az erdős, dombos környezet, a szegek világa. Becsvölgyén a kanyargós, dimbes-dombos utcák, és az erdőkkel tarkított egész falu. Hiszen ez pontosan olyan, mint amilyen tájat Erdélyben otthagytam. Itt, Barabásszegen, közvetlenül Magai Ági vendégházának szomszédságában megvettem egy nagyobb területet, ahova fel szeretném építeni a „parányi” erdélyi skanzent - mesél a becsvölgyei haza érkezéséről Attila, aki most Bazitán él. Ott vett meg egy régi házat, s elkezdte álma megvalósítását.

Így készül a szalmafedésű ház

Fotó: Győrffy István

Visszament Erdélybe, lefotózott, majd lebontott régi elhagyott házakat, s a megszámozott házelemeket elhozta Magyarországra. Összesen nyolc nagy kamionnal költöztették át a lebontott házakat, amit csak találtak a padlásokon mindent felpakoltak az autókra, mert ezek, majd itt is kellenek a berendezkedésnél. Aztán Göcsejben is vett bontott épületekből téglát, mert sok minden kell a terve megvalósításához.

Hogy mindez nem álom csupán, három ház építése is elkezdődött a barbásszegi portán. Sőt, az egyik faházon már a tető is fent van, kész az első ház gerenda falazata, amire szalmatető kerül. Nem zsúp, az épület szalmafedést kap.

- Most két méter húsz centi magasak a ház falai, erre kerül fel a kétszer ilyen magas tetőszerkezet, s arra jön a hetven, nyolcvan centi vastag szalma borítás. A Nyugati- havasokban gyakori az ilyen szalmatetős ház, amilyen ez is volt. A második épület a kalotaszegi tornácos ház, cserépfedésű tetővel. Ez még díszítve lesz, ahogy helyben szokás. Most jön majd az épület vályogozása. A harmadiknak szintén állnak a falai, ez a máramarosi ház, cserépfedésű lesz. Tervben van egy közösségi konyha építése is, ennek az alapjai készen vannak, s lesz egy pajta is, ahol rendezvényeket lehet tartani. Készül egy műhely, ahol kedvemre barkácsolhatok. A már elfogadott tervekkel rendelkező skanzenben összesen tizenegy házat építünk fel. Ehhez megtörtént a terep kialakítása, lesz út is a házak között – részletezi a terveket Attila, majd arról is beszél, hogy milyennek képzeli el az élő skanzent.