Urbex

59 perce

Azt gondolnád, Zalában lőtték ezt a rémisztő fotót az elhagyott katonai támaszpontról? Meglepő az igazság 

Az omladozó egykori orosz laktanya falai között ma már nem harsog parancsszó, csak a szél zúgása és a fák lombjának nesze kíséri az arra tévedőt, írja a veol.hu.

Zaol.hu
A múlt emlékei... Felemelő, de néha leangoló is egyben

Forrás: veol.hu

Fotó: Facebook / Magyarország elhagyottan - BCO urbex

Az elhagyott kaposszekcsői laktanyáról  a Magyarország elhagyottan - BCO urbex Facebook-oldalon fedeztek fel munkatársaink az ámulatba ejtő fotókat és videót. Az egyszerre félelmetes és lenyűgöző felfedezésről ITT írtak cikkükben.

A közelmúltban arról írtunk: lassan húsz éve áll üresen a somogyi kastély, amely egykor szociális intézményként működött, s arról is olvashattak a minap: a kommunisták elitképző iskolájára bukkantak nem messze Zalától. 

 

 

 

 

