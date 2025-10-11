1 órája
Azt gondolnád, Zalában lőtték ezt a rémisztő fotót az elhagyott katonai támaszpontról? Meglepő az igazság
Az omladozó egykori orosz laktanya falai között ma már nem harsog parancsszó, csak a szél zúgása és a fák lombjának nesze kíséri az arra tévedőt, írja a veol.hu.
A múlt emlékei... Felemelő, de néha leangoló is egyben
Forrás: veol.hu
Fotó: Facebook / Magyarország elhagyottan - BCO urbex
Az elhagyott kaposszekcsői laktanyáról a Magyarország elhagyottan - BCO urbex Facebook-oldalon fedeztek fel munkatársaink az ámulatba ejtő fotókat és videót. Az egyszerre félelmetes és lenyűgöző felfedezésről ITT írtak cikkükben.
A közelmúltban arról írtunk: lassan húsz éve áll üresen a somogyi kastély, amely egykor szociális intézményként működött, s arról is olvashattak a minap: a kommunisták elitképző iskolájára bukkantak nem messze Zalától.
