Ha ezt nem tudod, akár félmilliót is fizethetsz a rendszámodért

Eddig sem lehetett olcsón hozzájutni az egyéni és egyedi rendszámokhoz, de nemrég ez tovább drágult. 2025 februárjától az egyénileg kiválasztott rendszámok ára 151 810 forintra, míg az egyedi rendszámok költsége 587 250 forintra emelkedett. De mégis miért lehet az egyik majdnem négyszer olyan drága, mint a másik?

Fontos tudni a különbséget az egyéni és egyedi rendszámok között.

Forrás: vezess.hu

Miért drágább az egyedi rendszám?

Az igaz, hogy mindkét jel esetében az autótulajdonos tudja megadni, hogy pontosan mit is szeretne látni a rendszámtáblán, azonban az egyedi rendszámok esetében jóval szabadabb kezet kapnak a sofőrök.

Az egyéni rendszámnál igazodni kell a 2022-ben bevezetett új 2+2+3 formátumhoz.

Az egyedi rendszámoknál jóval több variáció közül válogathatnak a lelkes autótulajdonosok. Így lehet akár:

hat betű + egy szám,

öt betű + két szám,

négy betű + három szám,

három betű + négy szám.

Mi történik öröklés esetén?

A rendszámtábla alapvetően a jármű azonosítására szolgál, és a tulajdonos használja azt a járművel együtt. Az egyedi vagy egyéni rendszám esetén, mivel külön díj megfizetésével lehet hozzájutni felmerül a kérdés: vajon külön vagyontárgynak minősül? A válasz pedig egy egyszerű nem, hiszen a rendszám nem önálló tulajdoni tárgy, hanem a járműhöz kapcsolódik. Ennek értelmében öröklés esetén a járművel együtt a különleges rendszám joga is a leendő tulajdonosra száll.

Ugyan az örökösök dönthetnek úgy is, hogy nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel. Ekkor lemondhatnak róla és sorozatrendszámra válthatnak, azonban ekkor az elhagyott rendszám fölötti birtoklási jogukat elveszítik. Ha ismét ezt a rendszámot szeretnék használni, akkor a feltüntetett összeget újra ki kell fizetniük.