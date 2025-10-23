Vége! Durva szigorítások jönnek a rollereseknek

Sokan szeretik használni az e-rollereket, sokan viszont örülnének, ha ezek az eszközök teljesen eltűnnének az utakról. Ennek a folyamatos vitának szeretne véget vetni a német állam azzal, hogy kemény szigorításokat vezet be. 2027-től új szabályokat és új technikai előírásokat kell betartaniuk a rollereseknek, ha ezeket nem teszik meg, akkor jelentős büntetésekkel kell számolniuk.

A németek szigorítják az e-rollerezés szabályait.

Fotó: ORION PRODUCTION / Forrás: Shutterstock

E-rollerek irányjelzőt kapnak, és szigorúbb parkolási szabályok vonatkoznak majd rájuk

A német Focus írása szerint a kabinet elfogadott egy közlekedési tervezetet, amely alapjaiban változtatná meg az e-rollerek szabályozását. Ennek értelmében minden elektromos rollernek rendelkeznie kell irányjelzővel. Emellett a városok önkormányzatai dönthetnek a parkolás kérdéskörében, azaz kijelölhetnek olyan zónákat, amelyekben tilos a közösségi e-rollereket elhelyezni.

Emellett számos kisebb változtatást is bevezetnek, amelyek betartására jókora pénzbüntetésekkel igyekeznek ösztönözni a közlekedőket. A bírságokat a kerékpárosokra vonatkozó szabálysértési összegekhez igazítanák. A járdán közlekedésért járó büntetést 25 euróra emelnék, és az is tilos lenne, hogy több személy utazzon egy rollerrel. Ezt is 25 eurós bírsággal sújtanák, a jelenlegi 5 eurós helyett.

Zalában is sok balesetet okoznak a rolleresek

Vármegyénkben sem rózsás a helyzet. Nemrég írtunk arról, hogy brutális részletek derültek ki egy nagykanizsai rollerbalesettel kapcsolatban. Továbbá egy eléggé abszurd szerencsétlenségről is beszámoltunk, amikor biciklis ütközött rolleressel.