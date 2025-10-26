1 órája
Akkor a legfeltűnőbb, amikor érik – Az ősz utolsó gyümölcsét adja ez az egzotikus gyümölcsfa
Nem úgy borul virágba, mint egy cseresznyefa, amely hófehér lombot alkot virágzáskor, ehhez az egzotikus gyümölcsfához egészen közel kell menni, hogy észrevedd, valami történt vele. A Délkelet-Ázsiából származó datolyaszilva ugyanis másképp virágzik, a levelek hónaljában hozza négytagú zöldes-sárgás virágjait, amelyek épp a színűk miatt nem feltűnőek.
Ezt idén, mintegy 8-10 év elteltével tapasztalhattuk meg először július elején, mert eddig semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy valamikor is termőre fordul a faiskolában vásárolt datolyaszilva.
Datolyaszilva: idén először virágzott
Annyi virág volt rajta, hogy kezdtünk aggódni érte: megszakad, ha mindezt beérleli. Datolyaszilvánk azonban megoldotta, majdnem az összeset lehullatta. Maradt rajta néhány virág, amelyekből szép lassan fejlődtek egyre nagyobb gömbbé a gyümölcsök. Zöldek voltak sokáig, október elején kezdték narancssárgás színüket felvenni. Áruházakban lettem figyelmes anno a datolyaszilvára. Megtetszett formája, színe, kivételes íze, ezért gondoltuk azt, hogy megpróbálkozunk vele.
A tradicionális fajták, mint a cseresznye és az alma mellé ültetünk valami egzotikusat, szokatlant, hogy késő ősszel legyen egy olyan különleges gyümölcsfánk a kertben, amely termést ad. Nem gond, hogy vártunk rá vagy tíz évet.