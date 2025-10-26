október 26., vasárnap

Dömötör névnap

10°
+13
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A zalai kiskertekben is terem(het)

1 órája

Akkor a legfeltűnőbb, amikor érik – Az ősz utolsó gyümölcsét adja ez az egzotikus gyümölcsfa

Címkék#gyümölcsfa#káki#kákiszilva

Nem úgy borul virágba, mint egy cseresznyefa, amely hófehér lombot alkot virágzáskor, ehhez az egzotikus gyümölcsfához egészen közel kell menni, hogy észrevedd, valami történt vele. A Délkelet-Ázsiából származó datolyaszilva ugyanis másképp virágzik, a levelek hónaljában hozza négytagú zöldes-sárgás virágjait, amelyek épp a színűk miatt nem feltűnőek.

Antal Lívia

Ezt idén, mintegy 8-10 év elteltével tapasztalhattuk meg először július elején, mert eddig semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy valamikor is termőre fordul a faiskolában vásárolt datolyaszilva. 

A datolyaszilva vagy kákiszilva ugyan nem feltűnő, de különleges virágokat hoz
Messziről nem feltűnő, de mindenképp különleges virágokat hoz a datolyaszilva vagy más néven a kákiszilva 
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Datolyaszilva: idén először virágzott

Annyi virág volt rajta, hogy kezdtünk aggódni érte: megszakad, ha mindezt beérleli. Datolyaszilvánk azonban megoldotta, majdnem az összeset lehullatta. Maradt rajta néhány virág, amelyekből szép lassan fejlődtek egyre nagyobb gömbbé a gyümölcsök. Zöldek voltak sokáig, október elején kezdték narancssárgás színüket felvenni. Áruházakban lettem figyelmes anno a datolyaszilvára. Megtetszett formája, színe, kivételes íze, ezért gondoltuk azt, hogy megpróbálkozunk vele. 

Idén, mintegy tíz elteltével, először hozott termést datolyaszilvánk
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A tradicionális fajták, mint a cseresznye és az alma mellé ültetünk valami egzotikusat, szokatlant, hogy késő ősszel legyen egy olyan különleges gyümölcsfánk a kertben, amely termést ad. Nem gond, hogy vártunk rá vagy tíz évet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu